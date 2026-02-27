Вице‑премьер Александр Новак: запасов нефти в России хватит на 62 года

Рентабельных запасов в 15 млрд тонн хватит примерно на 32 года

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Геологических извлекаемых запасов нефти в России достаточно для обеспечения добычи на ближайшие 62 года. Однако это не означает, что через указанный период нефть в стране закончится, подчеркнул вице‑премьер РФ Александр Новак на открытой встрече со студентами в образовательном центре «Сириус». Его слова передает ТАСС.

Из презентации к докладу вице‑премьера следует, что текущие показатели запасов нефти в России выглядят так:

рентабельные запасы — порядка 15 млрд тонн, чего хватит примерно на 32 года;

геологические извлекаемые запасы — около 31 млрд тонн, что обеспечивает добычу на 62 года.

Для сравнения: общемировые рентабельные запасы нефти составляют порядка 176,7 млрд тонн.

Новак также отметил позицию России в мировом рейтинге по объему извлекаемых запасов. Страна находится на четвертом месте после Саудовской Аравии, Ирана и Ирака.

Ранее Новак сообщил журналистам, что правительство не исключает возможности введения запрета на экспорт топлива в будущем, однако в настоящий момент в этом нет необходимости.

Рената Валеева