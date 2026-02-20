Эксперты прогнозируют оживление промышленности Татарстана во второй половине 2026 года

На темпы роста промышленности республики будут влиять несколько ключевых факторов

По прогнозам экспертов, на темпы роста промышленности Татарстана будут влиять несколько ключевых факторов: доступность финансирования, наличие квалифицированных кадров, объем госзаказа, внешние ограничения и уровень спроса на основную продукцию региона.

— Большое влияние на динамику 2026 года также окажет инвестиционный цикл, входящий в фазу отдачи, — рассказала «Реальному времени» ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич.



При этом отрасли, ориентированные на государственный спрос, продемонстрируют более устойчивую динамику.

— Для экспортеров ситуация существенно различается по отраслям, в том числе для нефтяников проблемы связаны с заметно снизившейся с конца прошлого года ценой российской экспортной нефти в сочетании с сильным рублем. Во втором полугодии 2026 года мы надеемся на некоторое оживление роста экономики по мере проявления эффекта от смягчения ДКП, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Наталья Жирнова