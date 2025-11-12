«Я никогда не прятался от органов»: суд Казани отправил в СИЗО «короля госзаказов» с М-12 Миннуллина

На заседании бенефициар «Волгадорстроя» отрицал причастность к нецелевому расходованию и хищению средств на 2,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

До 6 января в СИЗО отправили владельца и бывшего директора компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Такое решение только что принял Вахитовский суд Казани, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании следователь 4-го отдела Следкома по РТ Алмаз Шакиров просил о самой суровой мере пресечения, указывая на задержание подозреваемого в хищениях на территории аэропорта «Казань» сотрудниками ФСБ перед вылетом в Ялту и копию протокола допроса свидетеля Салихова со словами, что Миннуллин обладает познаниями о пересечении границы без прохождения паспортного контроля.

Также представитель СК информировал — уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Волгадорстроя» (далее — ВДС) возбуждалось сразу по трем эпизодам: мошенничества на 2 млрд 425 млн рублей и двум эпизодам растраты в особо крупном размере с общим ущербом в 7 млн рублей.

По версии силовиков, с 3 апреля 2023 года по 11 июня 2025-го неустановленные руководители ВДС в рамках договора с СК «Автодор» на участке Дюртюли — Ачи трассы М-12 похитили вышеназванную сумму в миллиардах путем перечисления авансовых платежей в компанию «Инвест Капитал» за якобы совершенные работы.

Кроме того, по мнению следствия, были растрачены 3,6 млн и 2,99 млн, полученные из Фонда национального благосостояния в качестве аванса за работы на том же участке федеральной трассы.

Подозреваемым именно по этому делу 10 ноября стал Айрат Миннуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в суде сам ВИП-дорожник пояснил — конкурсный управляющий уволил его с поста председателя совета директоров ВДС, лишив тем самым доступа ко всем документам организации.

— Я не планировал и не планирую скрываться от правоохранительных органов. Мой выезд в Ялту был запланирован заранее, и обратный билет был приобретен еще во время лечения в РКБ. Выписался пару дней назад, — сообщил суду Айрат Миннуллин. — Не собирался покидать Россию. Я лишен возможности на выезд за пределы РФ решением арбитражного суда.

Копию этого решения по ходатайству адвоката Юрия Некрасова суд сегодня приобщил к материалам. Как и данные о проблемах фигуранта со здоровьем и копии благодарностей от мэра Казани, Управления ФСБ по РТ и Минсоцзащиты РТ.

«Никаких действий, направленных на нецелевое расходование средств либо злоупотребление при производстве работ, ни мной, ни другими работниками не совершалось», — продолжил подозреваемый. По его мнению, проблемы ВДС возникли лишь из-за того, что ряд кредиторов одновременно подали на банкротство. А в результате компания, имея и коллектив, и технику, просто не смогла выполнить свои обязательства...

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эта ситуация пошатнула мое здоровье. Я вынужден находиться под контролем кардиологов. Прошу не заключать под стражу, — обратился ВИП-дорожник к суду. — Готов оказывать содействие следствию. Никогда не прятался от правоохранительных органов!

Помощник прокурора Вахитовского района Михаил Житлов ходатайство следствия поддержал.

Адвокат подозреваемого был категорически против. По мнению Юрия Некрасова, показания свидетеля Сергея Салихова, обвиняемого экс-директора компании «БСЛ Инжиниринг» по делу на 1,4 млрд, являются его попыткой избежать ответственности по тому делу, что уже дошло до Кировского суда Казани, причем ВДС в нем получил статус потерпевшей организации. Слова из допроса Салихова о том, что в личной беседе он якобы слышал от Миннуллина, что в случае реальных угроз тот намерен покинуть Россию, уплыв на катере по морю через границу, сам бенефициар ВДС сегодня сравнил с бредом.

К слову, в здании суда Миннуллин сегодня появился в сопровождении сотрудников ФСБ, но без наручников — двое суток с момента составления протокола о его задержании истекли в 17.30, а заседание началось на 7 минут позже. На входе подозреваемым первым делом поцеловал жену и лишь затем продолжил путь через проходную.

Зал суда Айрат Миннуллин покидал уже в наручниках. И вновь обнял супругу — теперь уже на прощание. Если Верховный суд Татарстана утвердит сегодняшнее решение судьи Артема Идрисова, Новый год «королю госзаказов» придется встречать в СИЗО.

Ирина Плотникова