ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти из-за сбоев поставок на фоне ударов США по Ирану

Reuters со ссылкой на источники сообщает о планах покрыть недостачу нефти за счет увеличения добычи

ОПЕК+ рассмотрит возможность увеличения добычи нефти на объемы большие, чем ожидалось. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в организации.

Военные действия США и Израиля против члена ОПЕК+ Ирана привели к перебоям с поставками на Ближнем Востоке.

ОПЕК+ ранее неоднократно увеличивала добычу для смягчения последствий перебоев поставок. Однако, по мнению аналитиков, в настоящее время у группы практически нет свободных мощностей для существенного наращивания предложения, за исключением ее лидера Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.



Ариана Ранцева