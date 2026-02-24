Еврокомиссия планирует в апреле ввести бессрочный запрет на импорт российской нефти

Ограничение сохранится даже в случае урегулирования украинского конфликта

Еврокомиссия (ЕК) планирует 15 апреля представить законодательную инициативу, предусматривающую бессрочный отказ стран ЕС от импорта нефти из России. Об этом сообщает Reuters.

В случае одобрения предложения ЕК ограничение сохранится даже в случае урегулирования украинского конфликта. В настоящее время в отношении российской нефти уже действует ряд ограничительных мер со стороны ЕС, но новая инициатива предполагает более жесткий и долгосрочный подход.

Дата выбрана не случайно. Она следует спустя три дня после парламентских выборов в Венгрии. В Брюсселе пояснили, что намеренно решили действовать только после голосования. Такой подход призван минимизировать использование темы возможного запрета на российскую нефть в предвыборной борьбе венгерских партий.

На предстоящих выборах в Венгрии решится вопрос о сохранении власти действующего премьер‑министра Виктора Орбана, который выступает против тотального запрета на импорт нефти из России. Позиция Орбана обусловлена значительной зависимостью венгерской экономики от российских энергоресурсов: страна исторически получает значительную часть нефти по трубопроводу «Дружба», что делает быстрый переход на альтернативные источники сложным и затратным.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг утверждения руководства Украины о невозможности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из‑за его повреждения российской стороной. Он подчеркнул, что остановка транзита — это политическое решение Киева, которое политик расценивает как шантаж.

Рената Валеева