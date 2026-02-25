Не по «Дружбе»: ЕС предложил Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти

Предложенный маршрут предусматривает доставку нефти морем в Хорватию

Фото: Артем Дергунов

Экспертная Координационная группа Евросоюза провела заседание в Брюсселе и предложила Венгрии и Словакии альтернативный украинскому маршрут поставок нефти — через Адриатический трубопровод в Хорватии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна‑Кайса Итконен, передает ТАСС.

Предложенный маршрут предусматривает доставку нефти морем в Хорватию с последующей прокачкой в Венгрию и Словакию. По словам Итконен, пропускная способность Адриатического нефтепровода достаточна для обеспечения потребностей двух стран. Хорватия подтвердила, что в рамках этих поставок российская нефть задействована не будет.

Адриатический нефтепровод (JANAF) был построен в 1970‑х годах и изначально предназначался для транспортировки нефти из порта Омишаль (остров Крк) в страны Центральной Европы — включая Венгрию, Чехословакию и другие государства. Его проектная мощность позволяет обеспечивать поставки свыше 12 млн тонн нефти в год, что потенциально покрывает потребности нефтеперерабатывающих заводов в венгерском городе Сазхаломбатта и Братиславе.

Ситуация возникла на фоне прекращения поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Эти страны ранее добились исключений из шестого пакета европейских санкций 2022 года, который запрещает членам ЕС закупать российскую нефть, доставляемую морем. Исключения касались только трубопроводных поставок.

Новый маршрут, однако, включает морской сегмент, а значит, полностью подпадает под действующие санкции ЕС и США. В связи с этим Хорватия сейчас изучает юридическую возможность приема партий российской нефти с учетом ограничений. Ожидается, что грядущий 20‑й пакет санкций ЕС будет включать полный запрет на любые виды транспортировки сырья с использованием европейской инфраструктуры и бизнеса.

В ответ на прекращение поставок по «Дружбе» Венгрия и Словакия заблокировали принятие 20‑го пакета санкций, а также финансирование Украины на 90 млрд евро. После этого и состоялось заседание Координационной группы.

Рената Валеева