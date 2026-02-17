Коробченко предложил освободить НИОКР от налогов в Татарстане
Инициативы были озвучены на итоговой коллегии Минпромторга РТ
Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко на заседании итоговой коллегии ведомства озвучил ряд инициатив, направленных на развитие промышленности региона.
Коробченко предложил освободить предприятия от налогов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для стимулирования выпуска высокомаржинальной продукции. По его словам, текущий уровень финансирования НИОКР в России составляет 1% от ВВП, в Татарстане — 0,7%.
Кроме того, министр выступил с инициативой строительства в районах с трудовой маятниковой миграцией промышленных форпостов — площадок с производственной и социальной инфраструктурой, доступной электроэнергией и налоговыми льготами. Он отметил, что десятки тысяч жителей республики вынуждены работать в других регионах.
Еще одно предложение касается учета специфики продукции при внедрении маркировки. В частности, Коробченко обратил внимание на Кукморский валяльно-войлочный комбинат — это единственный в России крупный производитель классических валенок. По его словам, случаев подделки продукции не фиксировалось, однако маркировка привела к удорожанию товара и снижению спроса. В связи с этим он предложил освободить данный вид продукции от обязательной маркировки.
