Коробченко предложил освободить НИОКР от налогов в Татарстане

Инициативы были озвучены на итоговой коллегии Минпромторга РТ

Фото: Артем Дергунов

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко на заседании итоговой коллегии ведомства озвучил ряд инициатив, направленных на развитие промышленности региона.

Коробченко предложил освободить предприятия от налогов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для стимулирования выпуска высокомаржинальной продукции. По его словам, текущий уровень финансирования НИОКР в России составляет 1% от ВВП, в Татарстане — 0,7%.

Кроме того, министр выступил с инициативой строительства в районах с трудовой маятниковой миграцией промышленных форпостов — площадок с производственной и социальной инфраструктурой, доступной электроэнергией и налоговыми льготами. Он отметил, что десятки тысяч жителей республики вынуждены работать в других регионах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одно предложение касается учета специфики продукции при внедрении маркировки. В частности, Коробченко обратил внимание на Кукморский валяльно-войлочный комбинат — это единственный в России крупный производитель классических валенок. По его словам, случаев подделки продукции не фиксировалось, однако маркировка привела к удорожанию товара и снижению спроса. В связи с этим он предложил освободить данный вид продукции от обязательной маркировки.

Ариана Ранцева