Марат Зяббаров: сельхозтехника Татарстана готова к весенним работам на 80—90%
На ремонт и модернизацию техники закуплено запчастей на 2,8 миллиарда рублей, что составляет 84% от необходимого объема
В Татарстане продолжается активная подготовка сельскохозяйственной техники к предстоящему весеннему сезону. По данным премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, готовность основных видов техники составляет: тракторов — 86%, сеялок — 92%, посевных комплексов — 80%, почвообрабатывающих агрегатов — 90%.
На ремонт и модернизацию техники закуплено запчастей на 2,8 миллиарда рублей, что составляет 84% от необходимого объема. Министр сельского хозяйства подчеркнул важность своевременного начала закупок запчастей для уборочной техники.
Ранее казанские ученые разработали модели для экономии топлива тракторами.
