Стоимость газа на европейских рынках взлетела до $616 за тысячу кубов

Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке

Во вторник спотовые цены на газ в Европе вновь демонстрируют рост, реагируя на события вокруг Ирана. Стоимость газа с ближайшей поставкой на главном европейском хабе TTF утром поднялась до отметки $616 за тысячу кубометров, хотя накануне торговая сессия завершилась на уровне $531, сообщает «Интерфакс».

Предыдущий месяц характеризовался снижением цен, начиная с локального пика около $500, благодаря ожиданиям потепления. Однако эскалация напряженности в регионе вызывает опасения относительно стабильности поставок трубопроводного топлива из Ирана и экспорта сжиженного природного газа крупными производителями региона — Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом.

На фоне конфликта Ирана с Израилем и США выросли котировки нефти, золота и ценных бумаг российских нефтедобывающих компаний. Как ситуация вокруг противостояния двух стран отразится на российских акциях в будущем, долго ли продлится эта борьба и какую роль в этой истории играют арктические ресурсы — в материале «Реального времени»ш.

