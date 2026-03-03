Казанский электротехнический завод нацелился на авианавигацию

Отставка 43-летнего гендиректора КЭТЗ Виталия Вецина произошла на фоне четырехкратного падения выручки

АО «Казанский электротехнический завод», единственный в стране производитель систем госопознавания для военных морских судов РФ, сменил руководство. Накануне владельцы частного оборонного завода отправили в отставку 43-летнего Виталия Вецина, переехавшего в Казань из Тамбова, где он занимал пост гендиректора «Электроприбора». Причины его ухода называются разные: от многолетней усталости от выполнения ГОЗ до обвала выручки. В окружении собственника утверждают, якобы топ-менеджер сам попросился в отставку на фоне сокращения числа контрактов по корабельной тематике, а другие источники указывают на резкое ухудшение экономических показателей предприятия. Теперь часть членов совета директоров КЭТЗ предлагают перейти от систем морской автоматики к выпуску воздушной навигации, но не все разделяют эту точку зрения.

Едва не утопили КЭТЗ

На частном оборонном предприятии АО «Казанский электротехнический завод», выполняющем заказы по выпуску корабельных систем для морских судов военного назначения, сменилось руководство. 43-летний Виталий Вецин покинул пост гендиректора. Информация об этом содержится в системе «СПАРК-Интерфакс».

Кадровые перестановки в руководстве КЭТЗ произошли в середине февраля. По данным «СПАРК-Интерфакса», полномочия Виталия Вецина были прекращены 11 февраля. На следующий день, 12 февраля, к руководству заводом приступил его зам по финансам. В приемной предприятия «Реальному времени» подтвердили смену руководства, уточнив, что перемены произошли гораздо раньше. Люфт во времени произошел из-за позднего выхода официальных приказов о назначении. Комментировать причины ухода прежнего руководителя в компании не стали, как и остальные вопросы.

Уход Виталия Вецина произошел на фоне ухудшения экономических показателей предприятия, рассказывают источники «Реального времени». По их словам, годовая выручка за время его руководства упала с 8 до 2 млрд рублей.

«И это в то время, когда ГОЗ на предприятиях ОПК рос небывалыми темпами», — недоумевает собеседник издания. Сократилась и численность работников: лучшие специалисты в области морской автоматики «разбежались» между конкурирующими приборостроительными предприятиями Казани. Их перехватили казанский завод «Радиоприбор» и АО «НПО «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко». На КЭТЗ, как утверждают собеседники «Реального времени», остановился ряд производств, а закрыть «дыру» при исполнении ГОЗ ему помогали частные предприятия КОМЗ и «Элекон», находящиеся под контролем семьи Николая Колесова. Ушедшие с КЭТЗ работники жаловались в разговоре с «Реальным временем», что гендиректор редко встречался с коллективом, в запустении оказался Музей трудовой славы КЭТЗ.



Виталию Вецину 43 года, он руководил предприятием по нынешним меркам достаточно долго — три года, с февраля 2023 года. В Казань приехал из Тамбовской области, где руководил заводом «Электроприбор», входившим в кластер авиационного и космического приборостроения КРЭТ «Ростеха». Завод является единственным предприятием, обеспечивающим навигационным оборудованием гражданские самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet NEW, Ил-114, Ил-96, Ту-214. Поэтому его на КЭТЗ воспринимали как «авиационного системщика», а не «корабельщика».

Не исключено, что отъезд Вецина связан с реализацией инвестиционного проекта в Тамбове. КРЭТ (входит в «Ростех») заложил на территории завода «Электроприбор» строительство корпуса по выпуску авиаприборов для большинства гражданских самолетов страны.

Запускал проект выходец из Татарстана, а ныне заместитель генерального директора по технологическому развитию концерна КРЭТ Сергей Батин (ранее был замдиректора КМПО, главой Зеленодольского района, — прим. авт.). Здесь будут собирать бесплатформенные инерциальные навигационные системы, что является перспективным направлением в авиационном приборостроении.

Требуется гендиректор, желательно с авторитетом в Минобороны РФ

Вместо Вецина временно исполняющим обязанности руководителя назначен Дмитрий Владимиров. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам КЭТЗ (схожая рокировка произошла на Казанском авиационном заводе, когда место гендиректора занял не производственник, а финансист). До этого его карьера была связана с деятельностью казанского завода «Элекон», специализирующегося на выпуске авиационных соединителей.

Назначение и. о. гендиректора Дмитрия Владимирова является временным решением, утверждают и в окружении Николая Колесова-старшего, и в окружении Александра Колесова-младшего. По словам источников, обе команды ведут поиски нового гендиректора КЭТЗ.

«Хотелось бы найти не только опытного руководителя с высшим техническим образованием, но и с авторитетом в Минобороны РФ. Иначе некоторых спускают с лестницы — как-никак время военное, да и само ведомство претерпело изменения», — объясняет один из собеседников «Реального времени».

КЭТЗ был основан в 1942 году — во время мобилизации производственных мощностей из Ленинграда в Казань. Специализируется на выпуске систем госопознавания морских кораблей. 42,6% акций принадлежит ОАО «Завод Элекон», контролируемому Николаем Колесовым. Еще 14% принадлежит ОАО «КОМЗ», также контролируемому Николаем Колесовым. Финансовые показатели завода перестали раскрываться после 2022 года, с началом СВО.



КЭТЗ — единственное предприятие, где часто меняются руководители. До назначения Вецина руководящий пост на предприятии занимали выходцы из КЭТЗ. Почти 15 лет руководил Владимир Гинсбург, чья карьера с молодости прошла на этом заводе (начинал с начальника цеха). При нем выручка кратно росла, но после его ухода в 2021 году на «Казанский вертолетный завод» началась кадровая чехарда.

Подводные лодки и телескопы изменили архитектуру морского боя

Один из членов совета директоров КЭТЗ пояснил «Реальному времени», что уход Вецина связан с тем, что корабельная специализация предприятия постепенно теряет актуальность, а он сам перерос занимаемую должность. Главный вызов — необходимость в модернизации и наполнении новым содержанием КЭТЗ.

— Для решения этой задачи требуется полная переориентация на новые направления деятельности в области приборостроения, — отметил он. — Думаю, что новая стратегия завода не будет связана с судостроением. В настоящее время широкое применение получают подводные лодки и телескопы, и в этом смысле система госопознавания устаревает.

Идею о возможности развития в области беспилотников он отверг как запоздалую. «Сейчас только ленивый не занимается БПЛА, понимаете? Там еще нишу найти надо», — сомневается собеседник.

По его словам, акционеры думают, как изменить стратегию. Здесь нужны надежные варианты, чтобы встроить завод в действующую цепочку. Скорее всего, пойдут по пути расширения «авиационной тематики», рассуждает он. И как только бенефициары КЭТЗ определятся со стратегией развития, тогда назначат нового гендиректора. Источник полагает, что нынешнее кадровое решение — временное.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Под авиационную тематику налажен выпуск радиоэлектронных изделий и приборов на большинстве предприятий, принадлежащих Николаю Колесову. В частности, под них сейчас заточены казанские «Элекон», где собираются соединители, и КОМЗ. Оба находятся под контролем Николая Колесова. По словам собеседника «Реального времени», выручка каждого из этих предприятий по итогам 2025 года приблизилась к 20 млрд рублей. Каждый из них перечислил налогов по 2 миллиарда вместо прошлогодних 400—500 млн рублей. КЭТЗ по сравнению с ними отстает. И причина в том, что корабельная тематика перестает быть востребованной.

«Если бы решение зависело только от меня, то на первое время поделился и перенес бы часть заказов», — рассказал источник. Другой собеседник «Реального времени» предположил, что на КЭТЗ могут перебросить часть заказов с Альметьевского завода «Радиоприбор» или с казанского «Радиоприбора».

Но не все разделяют это мнение. «Конечно, подобные задачи не раз звучали, — рассказывает один из технических специалистов КЭТЗ. — При Гинсбурге были освоены элементы авионики для истребителя Су-57 и экспортной версии вертолета Ка-52. Но это рискованный путь, потому что отдавать свои заказы в авиапроме никто не захочет, а Минобороны консервативно относится к смене поставщиков. Много времени потребуется на прохождение согласований, и можно остаться ни с чем», — предупреждает он. Военные эксперты воздерживаются от комментариев. «Сейчас почти все, что касается ОПК, — это ДСП», — заявил в разговоре с «Реальным временем» первый вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Роман Дурнев.

Из судостроения — в авиастроение

КЭТЗ был выкуплен Николаем Колесовым в июне 2020 года, когда он возглавлял АО «Концерн радиоэлектронные технологии». Тогда он прибрел госпакет в 42,6% акций КЭТЗ у «Ростеха». Стоимость сделки составила 600 млн рублей. Позднее сообщалось, что новый собственник в короткие сроки наладил серийный выпуск аппаратуры опознавания большой мощности морского и наземного базирования. Ее устанавливают на кораблях ВМФ РФ и комплексах ПВО дальнего действия. Одновременно с этим было налажено серийное производство изделий для авиационной промышленности — бортового радиолокационного комплекса для вертолетной техники.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В принципе, разворот в сторону авиастроения не должен пугать, так как завод технически хорошо оснащен, — говорит один из сотрудников предприятия. — Если будут заказы, то почему бы и нет.

Такой судьбоносный поворот в истории КЭТЗ случился 80 лет назад, после переезда из Ленинграда в Казань. Как рассказывало «Реальное время», в марте 1942 года завод получил самостоятельность, но его перевели в ведение Наркомата судостроительной промышленности. Переход из авиастроения в судостроение прошел по требованию военного времени: заводу было поручено изготовление целого ряда сложных приборов и схем морской автоматики.