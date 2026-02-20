США продлили лицензию для сербской NIS до 20 марта на фоне сделки MOL и «Газпрома»

Благодаря документу NIS может продолжать получать сырую нефть, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево

США продлили до 20 марта лицензию на операционную деятельность для сербской энергокомпании NIS, позволяющую ей продолжать работу под санкциями. Прежний срок действия разрешения истекал 20 февраля, сообщает RTS.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович‑Ханданович подтвердила продление лицензии и назвала это хорошей новостью для граждан страны. По словам министра, благодаря документу NIS может продолжать получать сырую нефть, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево и регулярно поставлять на рынок нефтепродукты.

Ранее NIS обратилась в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) с запросом о возможности продолжать работу на период переговоров о продаже акций компании.

Реальное время / realnoevremya.ru

19 февраля стало известно, что венгерская нефтегазовая группа MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в 56,15% в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). В рамках сделки под контроль MOL перейдет единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в Панчево, а также розничная сеть и активы в сфере разведки и добычи. Окончательный договор купли‑продажи стороны планируют подписать до 31 марта 2026 года.

Рената Валеева