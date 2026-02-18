В Татарстане появится новый завод по производству пива за 290 млн рублей

Он расположится в Зеленодольском районе республики и будет производить до 10 млн литров продукции в год

Вторая попытка построить пивзавод под Казанью

В селе Новая Тура Зеленодольского района Татарстана построили здание пивзавода. Об этом сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана. В сообщении отмечается, что строительство завода завершено, однако объект пока не введен в эксплуатацию.



По данным надзорного ведомства, речь идет о здании, в котором расположатся две проектные мощности для производства пива и прочей слабоалкогольной продукции, а также хозяйственно-административный блок. Согласно данным публичной кадастровой карты, общая площадь занимаемого производством участка составляет 0,85 Га. Стоит отметить, что в качестве разрешенного вида использования указано «Для размещения объектов социальной, общественной, инженерной инфраструктуры и сопутствующей им деятельности

Разработчиком выступила фирма ООО «Солев», застройщиком — ООО «Нияс», чья деятельность связана с производством пива. Заказчиком технического сопровождения строительства выступило ООО «Титан», генеральным подрядчиком назначили компанию ООО «ТехЭнергоКомплект».

По данным системы «СПАРК», у компании три учредителя — Фарит Газеев, владеющий 50% долей, а также Анна Данилевская и Сергей Закамский — по 25% на каждого соответственно

При этом в базе ЕГРЗ аналогичный объект, судя по количеству заключений о соответствии, уже дважды проходил экспертизу. Впервые — в 2022 году. Тогда он получил положительное заключение. В 2025 с теми же подрядчиками он получил аналогичное решение.

Дела арбитражные

По данным Арбитражного суда Татарстана, «Нияс» (заказчик) 24 мая 2022 года заключил договор подряда с «СтройМонолитДом» (подрядчик) на выполнение строительных работ по устройству монолитных железобетонных конструкций и монтажу металлоконструкций на заводе по производству пива и слабоалкогольных напитков в Зеленодольском районе Татарстана.

Однако при осмотре выполненных работ выяснилось, что качество монолита и арматурных соединений существенно ухудшилось вследствие нарушений технологии заливки бетона и несоответствия марке бетона. Были обнаружены участки конструкции с пониженной прочностью и недостаточным армированием, что создавало угрозу безопасности эксплуатации объекта. «Нияс» неоднократно обращалась к «СтройМонолитДом» с требованием устранить выявленные недостатки, однако ответчик игнорировал эти запросы и не участвовал в последующих комиссиях по оценке состояния конструкции.



В итоге суд обязал ООО «СтройМонолитДом» выплатить ООО «Нияс» задолженность в размере 2,8 млн рублей, а также возместить расходы по оплате государственной пошлины в размере 37 тыс. рублей. Решение вступает в силу после выдачи исполнительного листа по отдельному заявлению взыскателя.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вместе с тем с конца декабря 2025 года Арбитражный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела, возбужденного по иску ООО НТЦ «ТЭК» к ООО «Нияс». Истец требует взыскания с ответчика неосновательного обогащения на сумму 33,4 млн рублей, начисленной неустойки в размере 1,375 млн рублей и процентов за просрочку платежа. Предварительное слушание состоится 28 января 2026 года, на котором стороны получат возможность обосновать свои позиции и представить дополнительные документы.

Производитель есть, но кто это — никто не знает

— По данным ФНС, такой производитель есть. Но он не отчитывается в ЕГАИС и не зарегистрирован в ГИС МТ «Честный знак». То есть никаких данных у нас на него нет, — рассказали в пресс-службе Госалкогольинспекции «Реальному времени».

Собеседник в ассоциации пивоваров Татарстана, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в актуальном на 2025 год реестра производителей пива в Татарстане ООО «Нияс» не фигурирует.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района, компания планирует ввести производственную линию в апреле — мае 2026 года. Общая площадь здания составляет 3200 квадратных метров, инвестиции в проект достигают 290 млн рублей. Количество сотрудников предприятия — 18 человек.

— Объем производства: 3 млн литров в год, с возможностью увеличения до 10 млн литров в год, — уточнили в исполкоме.



Ранее «Реальное время» рассказывало, что объемы розничных продаж пива в Татарстане в 2025 году составили 16,2 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакрегулирования. Похожие результаты последний раз фиксировались в республике в 2018 году. Общие объемы розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в Татарстане составили 19 млн дал, или на 21% ниже значения 2024 года.



Дмитрий Зайцев