Норвегия предрекает возвращение дискуссии о запрете российского газа в ЕС на фоне ближневосточной ситуации

Фото: Реальное время

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд выразил мнение, что новые угрозы безопасности в районе Персидского залива, включая удары США и Израиля по Ирану, а также действия самого Ирана, способны снова активизировать обсуждение вопроса запрета на импорт российского газа в Евросоюзе, сообщает Reuters.

Это заявление прозвучало на фоне резкого роста цен на природный газ в Европе, который увеличился на 75% за неделю и достиг рекордных значений вследствие беспокойства инвесторов относительно поставок газа из стран Залива.

Кроме того, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире — Катар — объявил о временной остановке добычи, усилив тревогу среди участников энергетического рынка. Иран же пригрозил сбивать любые суда, проходящие через стратегически важный Ормузский пролив, что создает угрозу нарушения транзита СПГ из Катара, обеспечивающего около пятой части мировой торговли газом.

Осланд подчеркнул, что ЕС стремится снизить зависимость от российских энергоресурсов, но ситуация последних дней создает дополнительное давление на рынок.

Ранее страны Евросоюза приняли решение завершить импорт российского газа к 2027 году. Норвегия, крупнейший производитель газа в Европе, покрывает примерно треть потребности континента, обеспечивая дополнительно около пятой доли потребляемой нефти.



Наталья Жирнова