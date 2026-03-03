Стоимость европейского газа продолжает стремительно расти — $650 за тысячу кубометров

Ранее сообщалось про котировки в $616

Фото: Максим Платонов

Стоимость газа на европейской бирже преодолела отметку в $650 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонского рынка ICE. Подобный уровень цен зафиксирован впервые с начала февраля 2023 года. Ранее сообщалось, что котировки взлетели до $616 за тысячу «кубов».

Взлет цен связывают с ситуацией на Ближнем Востоке. КСИР 2 марта сообщил о закрытии Ормузского пролива для судов: «Если кто-то попытается пройти, герои Корпуса стражей исламской революции и регулярного военно-морского флота подожгут эти корабли», — заявил старший советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари, передает Reuters. Позднее стало известно об остановке производства СПГ в Катаре, которая связана продолжающимися ударами со стороны Ирана по странам Персидского залива.

Ранее МИД России уже сообщал, что закрытие пролива «может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа».

Наталья Жирнова