Бизнес-обзор: сын экс-главы ГЖФ получил «гипсовый актив», новый топ в команде Ильдара Галяутдинова

Фото: Коллаж "Реального времени"

На этой неделе половина компании «Казанский гипсовый завод» перешла к сыну экс-главы Госжилфонда Булату Абдуллину. Под этим юрлицом у Абдуллиных работает семейное предприятие по выпуску строительного гипса в Аракчино. Один из лидеров мясного рынка — крупнейший производитель свинины в Татарстане Ильдар Галяутдинов сменил директора в АПК «Камский». Новый руководитель и в многострадальном чистопольском «Водоканале». Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Абдуллины переписывают активы в гипсовом бизнесе

В понедельник в ООО «Казанский гипсовый завод» появился второй собственник — сын экс-главы Госжилфонда при раисе РТ. Теперь сыновья братьев Талгата и Рината Абдуллиных — Булат и Ильяс на равных владеют предприятием в Аракчино.

Одному из старейших предприятий республики по выпуску строительного гипса через два года исполнится 80 лет. За эти годы завод разросся, увеличил мощности и объемы производства. Провел технические усовершенствования — перешел с угля на газ, за счет инвестиций поднял марочность гипса до уровня Г6, Г7. Порядка 95% всей продукции Аракчинского гипсового завода приобретается предприятиями России и стран СНГ.

Одному из старейших предприятий республики по выпуску строительного гипса через два года исполнится 80 лет. взято с сайта tatarstan.ru

Семья Абдуллиных управляет гипсовым бизнесом через несколько компаний, включая ООО «Аракчинский гипс», ООО «Абдуллингипс», АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» — сырье с этого месторождения поступает на завод в Аракчино. Выручка рудника в прошлом году составила 658 млн, чистая прибыль — 148 млн рублей. По данным портала «СПАРК-Интерфакс», он принадлежит Ринату Абдуллину (31,98%), Талгату Абдуллину (25%) и сыну последнего Булату (6,98%).

«Казанский гипсовый завод» в 2024 году заработал 200 млн, чистая прибыль — всего 253 тыс. рублей. Его новый совладелец Булат Абдуллин с февраля прошлого года исполняет обязанности гендиректора ООО «Домкор Строй» с годовым оборотом в 5 млрд рублей. Компания входит в группу «Домкор» (ведущего застройщика Закамья), которую контролируют Абдуллины через ООО «Бизнес-инвест» и семья челнинского бизнесмена и депутата Рустема Гайнуллова через ООО «Итес».

В понедельник сын экс-главы Госжилфонда при раисе РТ Талгата Абдуллина стал вторым совладельцем Казанского гипсового завода. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Новый шеф АПК «Камский»

В начале недели сменился директор в агропромышленном комплексе «Камский» челнинского бизнесмена Ильдара Галяутдинова. Крупнейший производитель свинины в Татарстане, владелец «Камского бекона», и председатель правления «Акибанка» назначил руководить производством Ивана Коврижных, совладельца челнинского ЧОП «Карат».

До него в этой должности два года работал Анатолий Морозов, который ранее возглавлял «Национальный Союз производителей мяса и мясных продуктов» и руководил ведущими компаниями с многомиллиардной выручкой, среди которых московский мясоперерабатывающий завод «Ремит», питерская компания по продаже морепродуктов «Акра» и Йошкар-Олинский мясокомбинат.

Прежний шеф АПК «Камский» ранее возглавлял «Национальный Союз производителей мяса и мясных продуктов». Антон Журавлев

АПК «Камский» работает на рынке 15 лет, производит мясные полуфабрикаты, колбасную продукцию и деликатесы под брендом «Сосновоборская». На предприятии трудится свыше 400 человек, его выручка в прошлом году выросла на 30%, до 6,1 млрд рублей, чистая прибыль — до 295 миллионов.

Львиная доля компании — 99% — записана на ООО «Агроинвест», чьи собственники — фирмы на Кипре. Еще 9% у Энже Салаховой, судя по всему, родственницы главы «Камского бекона» Ленара Салахова, и 1% у Ильдара Галяутдинова.

В начале недели сменился директор в агропромышленном комплексе «Камский» челнинского бизнесмена Ильдара Галяутдинова. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Замглавы «Метроэлектротранса» будет руководить «Водоканалом» в Чистополе

В национализированном с осени прошлого года АО «Чистополь-Водоканал» продолжаются кадровые рокировки. За последние два года здесь сменилось четыре директора, причем последний не проработал и месяца. Возглавивший предприятие 22 мая Ильсур Валиев уже 2 июня покинул пост, а ему на смену во вторник пришел выходец из «Метроэлектротранса» Айнур Салихов. В казанском МУП он работал заместителем генерального директора по пути и строительству.

Нового шефа чистопольского «Водоканала» уже представили на аппаратном совещании у главы района Дмитрия Иванова. Сообщается, что его назначение связано с планами модернизации системы водоснабжения и повышения качества коммунальных услуг для жителей города.

Во вторник чистопольский «Водоканал» возглавил замглавы МУП «Метроэлектротранс» Айнур Салихов. скриншот realnoevremya.ru сайта МУП "Метроэлектротранс"

Последние три года предприятие терпит убытки, размер которых в прошлом году достиг 9,7 млн рублей. В сентябре 2024 года татарстанский Минстрой сообщил, что компания «Стройтех», владевшая АО «Чистополь-Водоканал», испытывала финансовые трудности, не располагая средствами, необходимыми для модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. В результате 100% акций «Стройтеха» выкупило АО «РПО «Таткоммунэнерго», которое принадлежит Татарстану.

В госструктуре разработали план модернизации коммунальной инфраструктуры «Водоканала». Начали реконструкцию объектов на сумму 227 млн рублей, еще 42 млн рублей бюджет республики выделил на подключение новых абонентов. Решение приняли из-за серьезных проблем с водоснабжением города. В январе 2024 года масштабная авария оставила без воды девять районов Чистополя, что вызвало широкий резонанс. Позднее перебои с водой случались еще несколько раз. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести комплексный анализ ситуации и разработать предложения по переводу водоснабжения Чистополя из частных рук под государственное управление.

Создание лофт-квартала Хайруллиными и рост долгов банкротов по налогам

К другим новостям бизнеса. Собственники «Эдельвейс Групп» поделились новыми деталями концепции создания лофт-квартала «Красный Восток» на территории бывшего завода Петцольда. Как сообщил «Реальному времени» владелец группы Булат Хайруллин, на территории комплекса в аренду будут сдавать порядка 10—11 тысяч кв. м. Около 20% из них займут офисные помещения, 40% — бутик-отель, остальное — другие коммерческие площади. Также в планах разместить здесь кафе, продуктовый магазин, кофейню, галереи и общественные пространства. Объем инвестиций в сумме около 5 млрд рублей планируется окупить за 6—7 лет, а первые арендаторы могут здесь появиться уже на следующий год.

Собственники «Эдельвейс Групп» поделились новыми деталями концепции создания лофт-квартала «Красный Восток» на территории бывшего завода Петцольда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане взыскали рекордную для республики и вторую по величине в Приволжском федеральном округе сумму налогов с банкротящихся предприятий — свыше 5,5 млрд рублей составили эти поступления в бюджет в 2024 году. Это в 14 раз больше, чем взыскали налоговики Марий Эл, но на треть меньше, чем в Самарской области.