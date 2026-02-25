За госизмену путем шпионажа и подготовку диверсии татарстанца посадили на 24 года

Верховный суд РТ рассмотрел это дело в закрытом режиме

Фото: Динар Фатыхов

Накануне Верховный суд Татарстана вынес приговор по засекреченному делу татарстанца, обвиняемого в ряде преступлений в интересах Украины, включая госизмену и подготовку к подрыву на одном из казанских оборонных предприятий. Подсудимый наказан 24 годами лишения свободы — первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Детали дела в официальном релизе не раскрываются. Суд счел доказанными все четыре обвинения фигуранта, установив, что в 2023—2024 годах он пошел на госизмену путем шпионажа и иной помощи иностранной организации, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), прошел обучение диверсионной деятельности на территории нашей страны в интересах двух проукраинских иностранных организаций (ст.281.2 УК РФ) и был задержан на этапе приготовления к поджогу и взрыву на одном из предприятий ОПК Казани, уже успев незаконно приобрести взрывчатое вещество.

Приговор пока не вступил в силу.