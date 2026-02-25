«ОДК-Климов» снизил финансовые претензии к Казанскому вертолетному заводу до 178 млн рублей

Предмет спора — задолженность за поставку вертолетных двигателей модели ТВ3-117ВМ. Оба предприятия являются частью государственной корпорации «Ростех»

Фото: Динар Фатыхов

Петербургское предприятие АО «ОДК-Климов», входящее в структуру «Ростеха», подало семь исков в Арбитражный суд Татарстана против АО «Казанский вертолетный завод». Общая сумма первоначальных требований составляла около 881 млн рублей.

Предмет спора — задолженность за поставку вертолетных двигателей модели ТВ3-117ВМ. Оба предприятия являются частью государственной корпорации «Ростех».

На прошедшем заседании Арбитражного суда Татарстана стало известно о существенном изменении условий спора. По результатам разбирательства установлено, что Казанский вертолетный завод погасил основную часть задолженности. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Текущее положение дел сводится к тому, что предприятие оставило за собой обязательства только по выплате суммы неустойки в размере 178 миллионов рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что «Алабугу» обязали вернуть холдингу Gemont обеспечительный платеж за недостроенный завод в экономической зоне.

Дмитрий Зайцев