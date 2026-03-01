ОПЕК+ увеличивает добычу с апреля 2026 года

Восемь стран согласовали изменение производства нефти на 206 тыс. баррелей в сутки

Фото: Реальное время

Восемь стран, участвующих в механизме регулирования добычи в рамках ОПЕК+, договорились скорректировать производство нефти на 206 тыс. баррелей в сутки с апреля 2026 года. Квоты на апрель 2026 года для России выросли на 63 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Во встрече участвовали Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В сообщении отмечены стабильный прогноз мировой экономики и низкий уровень коммерческих запасов нефти.

Согласно релизу, страны решили возобновить отмену дополнительных добровольных сокращений объемом 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года. При этом согласованная корректировка в 206 тыс. баррелей в сутки будет реализована в апреле 2026 года.

Объем может быть возвращен на рынок полностью или частично в зависимости от рыночной ситуации. Квоты на апрель 2026 года без учета компенсаций за перепроизводство составят: для России — 9,6 млн баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 10,1 млн, Ирака — 4,3 млн, ОАЭ — 3,4 млн, Кувейта — 2,6 млн, Казахстана — 1,6 млн, Алжира — 977 тыс., Омана — 816 тыс.

Восемь стран подтвердили необходимость осторожного подхода и сохранения гибкости в вопросе дальнейших изменений, включая ранее принятые решения о сокращении на 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.

Отдельно отмечено обязательство полностью компенсировать добычу сверх установленных квот с января 2024 года. Для мониторинга ситуации участники будут проводить ежемесячные встречи. Следующее заседание запланировано на 5 апреля.

В феврале страны ОПЕК+, включая Россию, договорились сохранить квоты на уровне декабря 2025 года. Для России это 9,574 млн баррелей в сутки (б/с), для Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, для Ирака — 4,273 млн б/с. Такие же квоты были установлены на январь и февраль. Объем добычи российскими нефтяными компаниями, в том числе «Татнефтью», определяется федеральным Минэнерго.



Ариана Ранцева