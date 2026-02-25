Новак заявил о возможном введении запрета на экспорт топлива в будущем

«На сегодняшний день у нас избыток топлива», — заключил вице-премьер

Фото: Динар Фатыхов

Вице‑премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что правительство не исключает возможности введения запрета на экспорт топлива в будущем, однако в настоящий момент в этом нет необходимости.

— Это механизм, который может быть принят как в одну сторону, так и в другую. На сегодняшний день у нас избыток топлива, поэтому для производителей топлива открыт экспорт. Правительство приняло такое решение с 1 февраля. Дальше будем мониторить ситуацию, исходя из баланса спроса и предложения, — пояснил он.

Напомним, в прошлом году в России уже действовал запрет на экспорт бензина. Меры впервые ввели в конце июля 2025 года на фоне сообщений о нехватке топлива в ряде регионов и рекордных цен на бензин на бирже. Изначально ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и мелких нефтеперерабатывающих заводов — так называемой группы непроизводителей. Это позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и сдержать рост розничных цен.

В конце августа правительство продлило действие запрета до 30 сентября 2025 года, затем — последовательно до конца года и, наконец, до 28 февраля 2026‑го.

Рената Валеева