Дело о незаконной добыче песка заводом Ильшата Гафурова пересмотрят

Поволжский арбитраж отменил решение апелляции по жалобе экс-ректора КФУ в его споре с зеленодольской агрофирмой

Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение апелляции по жалобе компании «Елабужская керамика» семьи осужденного бывшего ректора КФУ и экс-главы Елабуги Ильшата Гафурова. Ранее его кирпичный завод обвинили в незаконной добыче песка на полях зеленодольской фирмы «Йолдыз Агро». Ей удалось выиграть спор и взыскать с компании Гафурова свыше 56 млн рублей в качестве возмещения вреда и оплаты стоимости рекультивации земель.

В Елабужском районе рядом с деревней Поспелово фирме «Йолдыз Агро» принадлежал участок в 48,7 гектара — земли сельхозназначения с видом разрешенного использования: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. В мае 2023 года спорную землю размежевали и разделили на пять участков. На некоторых из них «Елабужская керамика» организовала карьер и начала добычу песка.

Татарстанский арбитраж установил, что компания Гафурова фактически вышла за границы предоставленного ей участка и тем самым нанесла вред чужим сельхозугодьям, и постановил взыскать сумму ущерба. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре поддержал решение, но в кассации его отменили, а дело вернули на новое рассмотрение, подробности — в обзоре «Реального времени».

Василя Ширшова