Татарстан вошел в топ‑5 регионов по числу МСП‑производителей беспилотников

Количество МСП, разрабатывающих и производящих БПЛА достигло почти 800 по всей стране

Татарстан вошел в топ‑5 российских регионов по количеству малых и средних предприятий (МСП), занимающихся производством беспилотных авиационных систем. В республике зарегистрировано 31 такое предприятие, сообщили в Корпорации МСП.

Лидером по числу МСП‑производителей БАС стала Москва — здесь работают 202 компании в этой сфере. Далее следуют Московская область (71 предприятие), Санкт‑Петербург (65), Самарская область (33), а за ними — Татарстан. В десятку также вошли Ростовская область (29 предприятий), Свердловская (26), Нижегородская (21), Краснодарский край (20) и Новосибирская область (19).

За последний год количество МСП, разрабатывающих и производящих беспилотники и компоненты для них, увеличилось почти на 100 и достигло 800 по всей стране. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, за последние три года число производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса выросло более чем в два раза — с 352 до 793 компаний. Последние два года темпы прироста в этом сегменте держатся на уровне 15%, что считается высоким показателем.

Рост связан с растущим спросом на беспилотники: они востребованы как в зоне боевых действий, так и в гражданской сфере — для мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, поиска людей и решения других задач. Малый и средний бизнес, будучи наиболее адаптивным сегментом, активно занимает эту нишу: сегодня почти три четверти всех производителей беспилотников и компонентов для них в стране — это производство МСП.

Интересен и структурный аспект отрасли: 85% МСП в сфере производства БАС созданы в форме юрлиц, что нетипично для сектора малого и среднего бизнеса в целом (в России около 70% МСП функционируют как ИП). Такая специфика обусловлена требованиями к организациям, претендующим на специальные меры поддержки в области разработки и производства БАС. Совокупная занятость в этой сфере составляет около девяти тысяч человек.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Александр Исаевич также отметил, что большинство МСП‑производителей БАС формально остаются микропредприятиями, несмотря на серьезные масштабы деятельности. Это связано с законодательными требованиями: для перехода в более высокую категорию МСП необходимо превышать пороговые значения по выручке и доходу в течение трех лет подряд. Поскольку беспилотная сфера относительно молода, основной массив переходов в более высокие категории можно ожидать в ближайшие 1–2 года.

Кроме того, Корпорация МСП выявила, что около 3,6 тыс. малых и средних предприятий участвуют в производстве БАС, не имея соответствующего основного ОКВЭД (кода рода деятельности). Чаще всего это производители отдельных узлов и компонентов — например, навигационных систем или приборов, которые могут быть задействованы в выпуске беспилотных систем.

В середине февраля мэру Казани презентовали наземные дроны-помощники, которые способны убирать с дорог снег. Ильсур Метшин, наблюдая за работой роботов, вспомнил свою молодость: в 19 лет, когда родился его первый сын, будущему мэру приходилось чистить снег вручную. Сегодня он предложил студентам альтернативу лопате — пульт управления беспилотником.

Рената Валеева