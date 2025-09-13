Бизнес-обзор: фирма «Саман» перешла в одни руки, в ТТС создали личный фонд

Руководитель компании-застройщика «Грань» Леонид Анисимов стал ее учредителем

На этой неделе контролирующая треть алкогольного рынка РТ «Фирма «Саман» перешла под единоличный контроль Азамата Умарова. Смена учредителей произошла и у ведущего застройщика республики «Грань»: гендиректор и бенефициар компании Леонид Анисимов оформил бизнес на себя. В семье крупнейшего автодилера Татарстана, основателя «ТрансТехСервиса» Вячеслава Зубарева создали личный фонд. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Азамат Умаров сосредоточил алкобизнес в своих руках

В среду один из крупнейших поставщиков алкоголя в Татарстане — «Саман» — полностью перешел под контроль одного из основателей компании Азамата Умарова. Второй владелец — Вячеслав Чибисов — вышел из уставного капитала фирмы еще в апреле, и сначала его доля перешла самому обществу, а в эти дни все 100% долей достались Умарову.

Чибисов был в числе учредителей алкотрейдера с момента основания общества в 2002 году. Сейчас за ним больше не числится никаких бизнесов. В свое время оба партнера были миноритарными акционерами еще одной крупной татарстанской алкогольной компании «Алкоторг» с многомиллиардными оборотами, но в 2021 году вышли из состава ее учредителей.

«Саман» работает в республике с 1998 года, контролируя 35% рынка оптового алкоголя. Последние почти два десятка лет лидирует по объемам продаж, являясь крупнейшим поставщиком торговых сетей «Ашан», «Бахетле», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Светофор» и других. Имеет четыре складских комплекса общей площадью 9 800 кв. м.

Фирма управляет алкомаркетами под брендом «РусАлка», который принадлежит фирме Умарова «Весна». Сеть насчитывает более 230 магазинов в Татарстане и 12 алкосторов в Санкт-Петербурге, работающих по франшизе. «Саман» также развивает бутики по продаже алкоголя премиум-класса «Энотека S». В прошлом году компания увеличила выручку на 15% — до 6,3 млрд рублей, чистая прибыль сократилась более чем в два раза — до 87 млн.

В семье основателя ТТС создали личный фонд

У татарстанского бизнеса растет интерес к созданию личных фондов. Недавно учрежденный в республике ЛФ «Альянс» возглавил Даниил Зубарев — сын основателя крупнейшего автодилера РТ, владельца компании «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева. Фонд зарегистрирован в Казани по адресу сервисного центра ТТС на Ибрагимова, 48. Отрасль — другие виды деятельности по управлению активами. Немногим ранее в личный фонд упаковал активы и другой автодилер РТ — бенефициар «КАН Авто» Александр Колесов.

Даниил Зубарев последние пять лет руководит ООО «УК «ТрансТехСервис», выручка которого по итогам прошлого года выросла на 43% и превысила 102 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,3 млрд, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Смену руководства в 2020 году объясняли новыми вызовами перед компанией, которая становится более гибкой и технологичной. Сын основателя ТТС в автомобильном бизнесе работает давно. Управлял компаниями по торговле и сервисному обслуживанию автомобилей и, как говорят коллеги, «отлично знает структуру и специфику работы на всех уровнях».

Отечественный авторынок после 2022 года пережил глобальную перестройку, когда из России ушла большая часть зарубежных производителей и возник дефицит новых авто. Патриарх автомобильного рынка России, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев в интервью «Реальному времени» в конце 2024-го рассказывал, как за два года была выстроена новая структура рынка, где 40% теперь представляют отечественные бренды, а остальной объем — китайские марки.

Смена учредителей у застройщика офиса «Газпрома»

В начале недели стало известно о новом собственнике казанской строительной компании «Грань», которая возводит штаб-квартиру «Газпрома» в центре города. С момента регистрации общества в 2008-м и все дальнейшие годы его учредителем была Нина Анисимова, а с понедельника — гендиректор и бенефициар Леонид Анисимов.

На рынке компания работает 27 лет, в ее портфеле более сотни реализованных проектов в жилой, коммерческой и других сегментах недвижимости. Ее знают, как застройщика ЖК «Соловьиная роща» в районе Фермы-2, а также нового проекта — город-парк «Новые Горки» на площади в 20 га на территории Приволжского и Советского районов города. В этом году она взялась превратить бывший долгострой на ул. Муштари из административного здания в жилое.

«Грань» построила спа-курорт и Белую мечеть в Болгаре, завод по производству синтетического сапфира в Набережных Челнах, полилингвальные школы «Адымнар», бассейн «Акчарлак» к Универсиаде Казани, корпус КГЭУ, проводила реконструкцию «Казань Экспо» и КДЦ «Пирамида». Выручка компании по итогам прошлого года составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млн.

Компенсация за атаки БПЛА и агроклассы за счет бизнеса

На этой неделе «Реальное время» также рассказывало о письме Российского союза промышленников и предпринимателей президенту Владимиру Путину с просьбой узаконить компенсацию убытков, которые предприятия несут в результате атак беспилотников. В частности, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы возмещать бизнесу через систему налоговых вычетов затраты на защиту от БПЛА. Минфин эту идею пока не поддержал, но, как сообщили нашему изданию в РСПП, она детально прорабатывается и будет оформлена в виде предложения в течение ближайших двух недель. Подробнее о плюсах и минусах инициативы, компаниях, которые могут претендовать на вычет, и альтернативах налоговой компенсации — в нашем материале.

Крупные инвесторы Татарстана начали вкладывать средства в подготовку кадров для АПК. С этого учебного года в школах РТ открылись 20 агротехнологических классов. Так, в республике начали реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а в его составе — федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». В подготовке специалистов для АПК сегодня заинтересованы ведущие аграрные предприятия, которые уже направили на открытие агротехклассов порядка 120 млн рублей. Наше издание выяснило, как реализуется программа и какого результата от нее ждут.