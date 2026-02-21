На экс-директора «Туполева» Константина Тимофеева завели уголовное дело

В ноябре 2024 года стало известно, что он покидает пост

Фото: Реальное время

В отношении бывшего управляющего директора компании «Туполев» Константина Тимофеева возбудили уголовное дело. По информации источника ТАСС, близкого к расследованию, экс-руководитель был уволен из компании около полутора лет назад, хотя, по официальным данным, он покинул пост сам.

Известно, что расследование уголовного дела активно поддерживают профильные службы госкорпорации «Ростех» и ОАК. Детали уголовного преследования и конкретные обвинения в отношении Тимофеева пока не разглашаются.

Напомним, что в ноябре 2024 года стало известно об уходе Тимофеева с занимаемой должности. В корпорации пояснили, что передача контроля на центральный уровень ОАК позволит оптимизировать использование ресурсов для достижения ключевых целей: успешной сертификации и запуска серийного производства линейки отечественных гражданских самолетов.

Наталья Жирнова