«Ростех» передал спасателям новейшие вертолеты Ми-38ПС, произведенные в Казани

Фото: скриншот с телеграм-канала Ростех

«Ростех» передал спасателям новейшие вертолеты Ми-38ПС, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Переданные аппараты стали первой партией спроектированных и изготовленных специально под задачи МЧС для обеспечения безопасности в Арктической зоне России и на Северном морском пути.

— Вертолеты будут использоваться для защиты населения, территорий и критически важных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, — говорится в сообщении «Ростеха».

Ми-38 оснащен современной авионикой и системами навигации, повышающими надежность полетов в сложных метеоусловиях. На машину можно установить одноместные и двухместные медицинские модули, позволяющие эвакуировать больных и пострадавших. Благодаря лебедке вертолет может спасти людей даже в случаях, когда посадка невозможна. Воздушное судно способно перевести 40 пассажиров в салоне или до 5 тыс. кг груза на внешней подвеске.

Никита Егоров