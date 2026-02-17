Кукморский валяльно-войлочный комбинат из-за маркировки сократил выпуск валенок

Глава Минпромторга РТ попросил освободить предприятие от обязательной маркировки в системе «Честный знак»

Фото: Динар Фатыхов

АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» сократил на четверть выпуск продукции после введения маркировки, которая привела к подорожанию стоимости валенок. Об этом сообщил вице-премьер-министр промышленности и торговли Олег Коробченко, выступая на итоговой коллегии с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова.

Расширение масштабов маркировки товаров необходимо, но есть казусы, отметил Олег Коробченко. В качестве примера он привел непростую ситуацию на АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат». По его словам, предприятие является единственным в стране производителем теплой натуральной обуви из плотной шерсти, но введение маркировки привело к повышению стоимости валенок, в результате чего выпуск изделий упал на четверть за последние четыре года.

Он выступил за освобождение татарстанского производителя валенок без резиновой подошвы от обязательной маркировки.

С 1 марта 2026 года в России расширяется перечень изделий, подлежащих маркировке в системе «Честный знак». Им подлежат мясные изделия из полуфабрикатов, оптоволокно, полимерные трубы, кабели, радиаторы, макароны, крупы, мед, средства гигиены.

Луиза Игнатьева