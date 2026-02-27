Reuters: Украина использовала нефтепровод «Дружба» для экспорта собственного сырья

Нефтепровод «Дружба», поставки по которому были прекращены в конце января текущего года, использовался не только для транзита российского сырья, но и для экспорта украинской нефти в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три независимых отраслевых источника.

Поставки в Венгрию и Словакию были полностью остановлены 27 января, после того как в результате ударов по насосным станциям на западе Украины инфраструктура получила повреждения. Этот инцидент спровоцировал серьезные разногласия внутри Европейского союза, в частности попытки Венгрии заблокировать новые пакеты антироссийских санкций и финансовую помощь Киеву.

Ранее информация о том, что Украина использует «Дружбу» для поставки собственных углеводородов европейским соседям, не предавалась широкой огласке. По оценкам источников, до момента повреждения объектов Украина ежемесячно закачивала в систему около 40 тысяч тонн нефти на узле в Бродах. Потеря этого маршрута лишает Киев важного источника экспортной выручки, необходимой для покрытия дефицита госбюджета. Специалисты предупреждают, что в случае затяжной блокировки трубопровода Украина может быть вынуждена полностью прекратить добычу нефти из-за невозможности ее хранения и транспортировки.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Официальный Киев сохраняет режим секретности в отношении показателей переработки и экспорта энергоносителей, введенный четыре года назад, поэтому Министерство энергетики Украины не предоставило оперативных комментариев. Тем не менее, по данным украинских СМИ, крупнейшая компания страны «Укрнафта» в 2024 году сохранила добычу на уровне 1,4 млн тонн.

Факт закупок украинского сырья официально подтвердил представитель венгерской компании MOL Андрус Халаш. По его словам, концерн закупает украинскую нефть наряду с российской в рамках стратегии диверсификации поставок для своих нефтеперерабатывающих заводов.

Рената Валеева