Зеленодольский завод Горького готовится строить беспилотные суда

Судостроители подали в Российский научный фонд заявку на разработку технологии беспилотного вождения на воде

Фото: Динар Фатыхов

АО «Зеленодольский завод Горького» намерен запустить производство малых беспилотных судов гражданского назначения. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на итоговой коллегии в Нижнекамске. Заявка (на разработку технологии беспилотного движения по воде, — прим. ред.) рассматривается Российским научным фондом.

— В рамках нацпроекта предприятие планирует освоить производство малых беспилотных судов гражданского назначения. Заявка рассматривается в Российском научном фонде. Ждем положительного решения от Минпромторга, — рассказал Олег Коробченко.

Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году сдал девять военных и семь гражданских судов, хотя изначально планировали сдать 13 судов. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга «Ак Барс» в Татарстане. В этом году завод собирается передать судно на водороде для эксплуатации на Байкале.

Луиза Игнатьева