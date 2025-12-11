Состоялся второй этап розыгрыша акции «Дорога к счастью» от «ТАИФ-НК АЗС»

Более двух тысяч призов и годовой запас топлива: определены победители второго этапа традиционной акции от одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Динар Фатыхов

На этот раз красоты розыгрышу добавили заслуженные артистки Республики Татарстан Альбина Казыханова и Вероника Шакирова — вокалистки группы «Ямьле», что так и переводится с татарского языка как «красивый, радующий глаз».

Они-то и стали соведущими розыгрыша, что традиционно проходил честно, открыто и в прямом эфире.

— Вообще-то, мы — фартовая группа. И сегодня обязательно принесем удачу тем, кто ее действительно заслуживает, — сказали артистки в преддверии розыгрыша.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счастливые обладатели подарочных сертификатов определялись в прямом эфире, случайным образом. В том числе обладатель главного приза — сертификата на 100 тыс. рублей, которого хватит, чтобы обеспечить победителя годовым запасом топлива.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Розыгрыш завершился прекрасной композицией «Яратам», уже ставшей визитной карточкой творческого коллектива. А еще девушки искренне порадовались тому, что даже у тех, кому сейчас призы не достались, еще есть шанс стать победителем, так как впереди третий, самый главный этап акции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Именно так! — подтвердил слова ведущего коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — На третьем этапе акции, также будут разыграны тысячи призов. В том числе главный приз — автомобиль Geely Monjaro. Шанс стать победителем есть у каждого. В розыгрыше примут участие и те купоны, что уже зарегистрированы, но пока не стали выигрышными, и те, что еще зарегистрируют посетители заправочных станций сети «ТАИФ-НК АЗС».

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Все, что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша: заправляться в сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» высококачественным автомобильным топливом, регистрировать коды с чеков на сайте акции, получать за каждые 50 литров приобретенного топлива купоны и дождаться следующего розыгрыша. Там же, на сайте акции, можно посмотреть запись, если по каким-то причинам кто-то не смог присоединиться к прямому эфиру, ознакомиться со списком победителей и узнать о том, как и где можно получить свои призы.

Арсений Фавстрицкий