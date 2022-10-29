«Мост в небеса» Дженин Камминс и другие книги в жанре тру-крайм

Мучительные истории в жанре тру-крайм переносят читателя на место преступления и стремятся дать голос их жертвам

Фото: Максим Платонов

Жанр тру-крайм никогда не был так популярен как сегодня. Об этом говорит удивительное количество книг, подкастов, телешоу и документальных фильмов, выпускаемых в последнее время на эту тему. Однако по своей сути тру-крайм — это разновидность научно-популярной литературы. Культовая книга «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте и современное расследование Мишель Макнамары «Я исчезну во тьме» — яркие примеры жанра.



Что такое тру-крайм

Определение жанра достаточно полно отражено в его названии. True crime в переводе с английского означает «настоящее преступление», то есть книги в жанре тру-крайм рассказывают истории, которые действительно произошли, а не являются художественным вымыслом. Обычно повествование таких произведений включает в себя множество мельчайших деталей о деле. Читатели ожидают настоящих имен участников событий, точного времени и места преступления, всей исчерпывающей информации, которая содержится в полицейских отчетах и которую смог собрать автор.

Книги в жанре тру-крайм могут описывать какое-то одно преступление, к примеру, похищение, убийство или изнасилование. Но также могут рассказывать в целом о серийных убийцах, ворах или культовых лидерах банд. Каким бы ни был фокус автора, лучшие книги о преступлениях обязательно должны быть основаны на дотошном изучении дела и детальном его описании.

Но богатство деталей — лишь половина того, что делает тру-крайм таким популярным среди читателей. Талантливые авторы этого жанра, кроме фактов криминального дела, ярко воссоздают атмосферу, которая окружала преступление. Они помещают преступников и их жертв в контекст, описывают политический климат того времени, историю города или борьбы, с которой сталкивалось конкретное общество. Они копаются в мотивах каждого, а затем взвешивают их с действиями и событиями, которые документируют. Авторы в жанре тру-крайм стараются максимально точно воссоздать диалоги героев, хотя в этом случае сложно обойтись без художественного вымысла.

Другими словами, популярные авторы, которые рассказывают о настоящих преступлениях, переносят читателей на место трагедии, заставляют сомневаться и переживать за героев книги. Без этих художественных приемов и средств история преступления выглядела бы как полицейский отчет.

Как появился тру-крайм

До того, как уровень грамотности населения начал расти в конце эпохи Возрождения, о сенсационных преступлениях сообщали через баллады, которые исполняли в течение нескольких дней с момента происшествия. К примеру, баллада «Трагедия Госпорта или лживый корабельный плотник» о женщине, убитой любовником, датирована 1560-и годами. Ее исполняли на протяжении нескольких веков. Со временем текст претерпевал изменения и трансформировался в балладу Pretty Polly, которая считается важнейшим произведением американской народной музыки.

Некоторые из самых ранних печатных произведений в жанре тру-крайм появились в Великобритании в начале 1600-х годов. Городские власти и священнослужители рассказывали об ужасных местных преступлениях, чтобы преподать урок морали и нравственности. «Триумф богов» Джона Рейнольдса — один из таких сборников криминальных рассказов, написанных между 1621 и 1635 годами и изначально распространяемых в виде брошюр.

Проповеди о казнях — еще одна ранняя форма жанра тру-крайм. Проповедники произносили эти речи, популярные среди пуритан Нового Света, до казни преступника. Обычно они строили повествование вокруг пути, который привел человека к нравственному разрушению, а также рассказывали о том, как можно было избежать такого исхода. Эти выступления проходили в присутствии человека, которого собирались казнить, и привлекали большую аудиторию. После казни среди населения распространялись печатные версии проповеди. Позже в этот документ стали включать интервью с осужденными, часто со скандальными признаниями. Фигурантами некоторых дел становились и женщины, которых обвиняли в колдовстве.

К началу XIX века криминальные брошюры стали широкоформатными. Они предлагали читателям яркие и зачастую преувеличенные репортажи о преступлениях. Такая смесь журналистики и художественного повествования хорошо продавалась. И хотя подобные брошюры сложно назвать литературой, тема преступного поведения привлекала и уважаемых авторов эпохи. К примеру, эссе Чарльза Диккенса «Визит в Ньюгейт» и «Прогуляться, чтобы увидеть повешенного» Уильяма Теккерея изучают тему насилия.

Художественная проза о преступлениях пользовалась популярностью с XVIII века, но только в 1966 году тру-крайм достиг нового уровня интереса со стороны читательской аудитории. Книга Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» изменила не только представления авторов о том, как можно писать о преступлениях, но и представления критиков о жанре. Гибридный «нехудожественный роман» Капоте рассказывает об убийстве семьи Клаттер в городе Холкомбе в Канзасе. Писатель рассматривает непосредственно расследование дела, арест виновных Перри Смита и Ричарда Хикока, суд и казнь преступников. После публикации этой книги множество других произведений в жанре тру-крайм, а также подкасты и документальные фильмы строились согласно повествовательному шаблону, который использовал Капоте.

Особенность книги Дженин Камминс «Мост в небеса»

Большинство книг в жанре тру-крайм строится вокруг личности преступников. Авторы детально описывают не только ход расследования, но и через лупу рассматривают виновного. Они изучают его детство, условия жизни, социальное положение, уделяют внимание интересам преступника, талантам и психологическим особенностям. Отчасти это происходит потому, что авторы книг пытаются найти объяснение поведению преступника. Они хотят показать, что именно привело его к тому, чтобы убивать, насиловать или физически и психологически издеваться над своими жертвами. В таких историях практически нет акцента на пострадавших, они лишь цифры в статистике.

Американская писательница и редактор издательства Penguin в своей книге «Мост в небеса», опубликованной в России в октябре этого года издательством «Синдбад», рассказала историю с точки зрения жертвы и ее родственников, о которых вообще практически не говорят как о пострадавших.

Мы забываем о жертвах. Убийства и другие насильственные преступления вызывают в обществе завороженный интерес. В нем нет ничего противоестественного — человек по природе своей любопытен. Мы хотим знать, почему совершаются ужасные злодейства, в чем причины проявления жестокости. Ответы на эти вопросы мы ищем в книгах, в СМИ и у психологов. К сожалению, трупы не умеют разговаривать. Мертвец не в состоянии поведать нам свою историю.

Но есть еще одна особенность книги «Мост в небеса». Дженин Камминс рассказала не просто историю одного преступления, она поведала историю своей семьи и то, как трагедия отразилась на каждом из Камминсов. Описываемые в книге события произошли в начале апреля 1991 года. Семья Камминсов в составе пяти человек — двое взрослых и трое детей — отправилась в родной город Сент-Луис, чтобы навестить бабушку и дедушку. Там же Кети, Дженин, у которой в детстве было прозвище Тинк, и Том встретились с двоюродными сестрами Джулией и Робин. В один из вечеров Том и его двоюродные сестры пошли прогуляться на старый мост Чейн-оф-Рокс через реку Миссисипи.

Джулия была самой старшей, ей было 20 лет. Тому и Робин по 19. На мосту эта троица встретила четверых таких же молодых ребят, с которыми сначала непринужденно поболтали. А потом эта четверка держала Тома, пока насиловала сестер. Затем заставила всех троих прыгнуть с моста в реку. Выжил только Том.

Среди доказательств этого преступления были лишь часы Тома, которые украл один из преступников, и фонарик, который обронил другой. Исследования ДНК в то время еще не были на должном уровне. К тому же все возможные улики смыла вода. Джулия пробыла в воде три недели, тело Робин так и не нашли. Полиция не поверила в историю чудом выжившего Тома, и он оказался главным подозреваемым в изнасиловании и убийстве своих двоюродных сестер.

В книге «Мост в небеса» Дженин Камминс рассказала не только о том, как шло расследование и как ловили преступников. Она в первую очередь сделала акцент на жертвах и их родственниках. Из-за того, что это убийство произошло в семье писательницы, история получилась невероятно эмоциональной. Камминс удалось передать чувства и страхи всех членов семьи. Еще в предисловии к книге она объяснила, что повествование будет от третьего лица, и писательница отказалась от идеи говорить от своего имени. Такой подход дает возможность максимально объективно показать всех Камминсов и как это убийство отразилось на них.

Кроме горя и невосполнимой утраты, есть еще один важный аспект преступлений, который часто вообще никак не отражен в книгах в жанре тру-крайм. Это роль СМИ. Дженин Камминс описала весь ужас вмешательства медиа в жизнь семьи, а также как погоня за скандальными заголовками может уничтожить человека не меньше, чем обвинение в убийстве. При этом писательница отмечает интерес СМИ именно к персонам преступников, что уменьшает значимость личности жертв.

При всей трагичности истории читается она на одном дыхании. Камминс удалось превратить фактическую информацию в захватывающее повествование, не перегруженное сухими деталями. Созданная ею атмосфера передает всю ту боль, которую семья Камминсов пережила в апреле 1991 года.

Что читать в жанре тру-крайм

Иэн Урбина. «Океан вне закона», «Альпина нон-фикшн»

Когда речь идет о преступлениях на воде, то первое, что приходит в голову, — это морское пиратство. Журналист издания The New York Times Иэн Урбина в своей книге показывает огромный спектр незаконной деятельности, которая происходит в нейтральных водах. Это не только работорговля, кража суден и нелегальная перевозка мигрантов, но и махинации с добычей нефти вполне себе крупных и законных компаний, а также судна-больницы, которые плавают в нейтральных водах у берегов государств, где запрещены аборты.

Гарольд Шехтер. «Принцесса ада», «АСТ»

Бель Ганнесс — благопристойная вдова, но в выгребной яме на ее фермы были обнаружены тела мужчин, которые в начале XX века бесследно пропадали. Ее считают одной из самых жестоких женщин-убийц в истории США. В своей книге Гарольд Шехтер рассказывает историю этой женщины и раскрывает тайны, которые окутывают ее жизнь. Он описывает судьбу ее детей, которые якобы погибли в пожаре, а также отвечает на вопрос, как она могла расправиться с двумя десятками сильных мужчин и зачем все это делала.

Йоаким Палмквист. «Темное сердце», «Бомбора»

Йоаким Палмквист — шведский писатель и журналист-расследователь. В своей книге он рассказывает историю таинственного исчезновения миллионера Йорана Лундблада. Заявление в полицию поступило от его младшей дочери Марии. Но полицейские не торопились с расследованием, ведь тела нет, а человек мог просто не сообщить семье, что решил куда-нибудь уехать. По сути, никто его и не искал. Кроме Терезы Танг. Она авантюрная экс-модель и начальник оперативного отделения поисковой организации добровольцев Missing People. Когда она поняла, кто убийца, то сама оказалась в ловушке.

Игорь Молотов. «Виктор Бут. В погоне за мечтой», ИД «Городец»

Виктор Бут — российский предприниматель и контрабандист оружием. В 2012 году в США был осужден на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма. При этом в заключении он находится с 2008 года. Американские медиа называют его «оружейным бароном» и считают одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Книга Горя Молотова рассказывает о жизни Виктора Бута и основана на публикациях в российских и западных СМИ, а также на личных разговорах с героем книги.

Максим Сонин. «Двоица», «Охота», «Обитель», Popcorn Books

Это трилогия о сыщике-подростке Мишке Мироновой. И если первые две книги — это художественный вымысел, то в основу третьей легли реальные события об издевательствах над детьми в церковных приютах. Книга основана на расследовании «Ленты.ру» о деятельности РЦП в сфере воспитания молодежи и на сопряженных с ним статьями. Основной сюжет крутится вокруг церковного приюта, который охраняют силовики, дети живут в положении рабов, а монастыри становятся источником миллиардных доходов.

Каллен Дейв. «Колумбайн», Like Book

В апреле 1999 года произошла страшная трагедия. Подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд пришли в свою школу Колумбайн и расстреляли учеников. С того времени прошло больше 20 лет, а эта история постоянно всплывает в связи с новыми похожими случаями. Каллен Дейв в своей книге пытается разобраться, что же тогда произошло и почему. В течение десяти лет он исследовал проблему школьного шутинга, общался со специалистами по девиантному поведению, психологами, учителями и учениками. Помимо самой истории 1999 года и ее осмысления, в книге есть приложения для учителей о том, как разговаривать на эту тему с детьми.

Саша Сулим. «Безлюдное место», «Альпина Паблишер»

«Ангарский маньяк» считается самым кровавым убийцей в истории криминальной России, на его счету 80 доказанных убийств. В своей книге журналистка Саша Сулим рассказывает историю Михаила Попкова, а также как шло расследование по его делу. Она уделяет внимание людям, которые его искали и сажали вопреки инерции и противодействию правоохранительной системы. Книга дает ответы на вопросы, как ловят маньяков в России и почему их часто не ловят вовсе.

Брюс Голдфарб. «Убийство в кукольном доме», «МИФ»

Брюс Голдфарб — парамедик и следователь-криминалист. Его книга — это дань уважения Фрэнсис Глесснер Ли. Она представительница одной богатой и влиятельной Чикагской семьи, никогда не думала о карьере, пока не познакомилась с судмедэкспертом Джорджем Магратом. Ли начала приходить на вскрытия тел, а затем всерьез занялась изучением преступлений и собрала самую большую в стране библиотеку юридической медицины. В результате она создала собственную методику исследований преступлений и так называемые «Этюды на тему необъяснимой смерти». Сейчас они считаются классикой криминалистики.

Стив Мерфи, Хавьер Пенья. «Охотники на людей», «АСТ»

Пабло Эскобар — один из самых известных в истории наркобаронов. На торговле наркотиками он заработал столько денег, что большую часть пришлось просто закапывать в землю на всей территории Колумбии. Стив Мерфи и Хавьер Пенья — это агенты рабочей группы Управления по борьбе с наркотиками. Их задача — найти и посадить Пабло Эскобара. В течение 18 месяцев они охотились на главного человека в Колумбии, который купил не только всех киллеров страны, но и политиков.

Оливье Гез. «Исчезновение Йозефа Менгеле», «Книжники»

Йозеф Менгеле — родился в зажиточной семье и выучился на врача. Он не обладал феноменальными способностями. Но десятки тысяч людей стали жертвами его «медицинских опытов», а заключенные Освенцима называли Менгеле «Ангелом Смерти». После войны он таинственно исчез, и никто не знал, как его найти. Менгеле менял имя и переезжал из страны в страну. В своей книге французский писатель Оливье Гез воскрешает «Ангела Смерти» и пытается реконструировать его жизнь.

Джозеф Нокс. «История настоящего преступления», «Азбука»

Зоуи Нолан 19 лет, она учится в Манчестерском университете. Ночью 17 декабря 2011 года она выходит с вечеринки в общежитии и бесследно пропадает. Полицейские поиски не дают результата. Дело остается открытым, но не продвигается. Через семь лет за расследование этого преступления берется писательница Эвелин Митчелл и призывает на помощь автора криминальных романов Джозефа Нокса.

Дэвид Бушман, Марк Гивенс. «Убийство у Тилз-Понд», Inspiria

Летом 1908 года в северной части штата Нью-Йорк в пруду нашли тело изувеченной девушки. Ею оказалась некая Хейзел Дрю. В процессе расследования детективы пытались разобраться в ее происхождении, привычках и окружении. В результате выяснилось, что девушка вела двойную жизнь. Образ Хейзел Дрю был воплощен в персонаже Лоры Палмер из сериала «Твин Пикс». Марк Фрост в детстве услышал от бабушки и дедушки историю о загадочной жизни и смерти девушки. В будущем эта реальная история легла в основу «Твин Пикса».

Т. Кристиан Миллер, Кен Армстронг. «Невероятное», «Бомбора»

Это история преступления, в которое никто не поверил. А авторы получили Пулитцеровскую премию за освещение его расследования. Главная героиня — Мари Адлер. Она подала заявление в полицию об изнасиловании. Но в ее историю не поверили не только стражи порядка, но и близкие. Тогда девушка решила забрать заявление. Это неверие развязало руки преступнику и запустило серию других изнасилований. В результате жизни нескольких женщин были разрушены.

Ханнес Ростам. «Томас Квик», ИД «Городец»

Стуре Бергваль взял псевдоним Томас Квик после ограбления и упоминания о нем в прессе. Позже мужчину признали в совершении более двадцати убийств. Затем он дал интервью журналисту Ханнесу Росаму и заявил, что на самом деле никого не убивал. После этого Ростам решил сам провести расследование. В результате он обнаружил большие пробелы в судебной и медицинской системах Швеции. Расследование Ростама вызвало огромный скандал в стране. По мотивам книги «Томас Квик» в 2019 году был снят фильм «Идеальный пациент».

Ева Меркачева. «Град обреченных», «Альпина Паблишер»

Эта книга рассказывает не только о жизни заключенных в семи колониях для пожизненно заключенных, их быте и распорядке дня, но и о том, как тюрьма меняет этих людей. Правозащитница и журналистка Ева Меркачева общалась там с преступниками, которых общество навсегда исключило из своей жизни. Она пыталась понять, что послужило мотивом для совершения чудовищных преступлений, раскаиваются они или сожалеют, что больше не могут творить зло.

Питер Вронский. «Сыны Каина», «АСТ»

Питер Вронский — историк-криминалист и доктор исторических наук. Он поставил перед собой амбициозную задачу — научным путем установить причинно-следственные связи появления серийных убийц, а также описать их историю от каменного века до наших дней. Исследуя все аспекты, автор показывает, что маньяки и убийцы живут среди нас, их внешность ничем не примечательна. Это может быть ваш сосед или продавец мороженого.



Екатерина Петрова, фото Максима Платонова, иллюстрации Никиты Коновальцева