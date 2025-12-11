Без «Аватара» и «Зверополиса»: кинотеатры откажутся от голливудских фильмов на новогодние праздники
Действие ограничений продлится до 15 января 2026 года
В новогодние праздники крупнейшие российские киносети приостановят показ голливудских фильмов. Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение сосредоточиться на демонстрации официально выпущенных в России картин. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Cinemaplex.
Ограничения затронут такие крупные сети, как «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и «Мягкий кинотеатр». В период новогодних каникул зрители не смогут увидеть неофициальные показы ожидаемых зарубежных премьер, включая «Аватар: Пламя и пепел» и «Зверополис 2». Вместо этого в репертуаре кинотеатров появятся российские картины, например «Буратино» и «Простоквашино».
Действие ограничений продлится до 15 января 2026 года. После этой даты крупные киносети вновь смогут включать в репертуар неофициальные показы голливудских фильмов.
До наступления указанной даты зарубежные новинки будут доступны лишь в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».