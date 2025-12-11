В России с 2026 года появится новая мера поддержки многодетных семей — семейные выплаты

Такую поддержку смогут получать родители, воспитывающие двоих и более детей

Президент России Владимир Путин анонсировал введение с 2026 года новой меры социальной поддержки — семейной выплаты для многодетных семей. Об этом он заявил на совещании по экономическим опросам.

Такую поддержку смогут получать родители, воспитывающие двоих и более детей, если доход каждого члена семьи меньше полутора региональных минимальных размеров оплаты труда. Выплата представляет собой частичный возврат налога на доходы физических лиц, рассчитанного по ставке 6%. Если налог уплачен больше этой суммы, разница возвращается семье. Чтобы оформить выплату, нужно подать заявку с июня по октябрь. Эта мера дополняет существующие виды помощи семьям и призвана сделать поддержку более точной и доступной.

— Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей, — заявил президент России на совещании.

Ранее Владимир Путин призвал разработать «меры поддержки ответственного отцовства».

Наталья Жирнова