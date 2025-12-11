ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, с 12 декабря
Доллар подорожал на 1,44 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 12 декабря. Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подорожал на 1,44 рубля, евро — на 1,56 рубля, а юань — на 0,22 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,34 рубля;
- евро — 92,94 рубля;
- юань — 11,19 рубля.
