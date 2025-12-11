Новости общества

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, с 12 декабря

18:15, 11.12.2025

Доллар подорожал на 1,44 рубля

Фото: Татьяна Демина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 12 декабря. Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подорожал на 1,44 рубля, евро — на 1,56 рубля, а юань — на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,34 рубля;
  • евро — 92,94 рубля;
  • юань — 11,19 рубля.
Рената Валеева

