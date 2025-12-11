США рассматривают создание альтернативы G7 — объединения Core5

Сама концепция не вызвала шока среди экспертов

По информации издания Politico, в Вашингтоне на текущей неделе активно обсуждают нестандартную дипломатическую инициативу — формирование нового международного объединения под названием Core5. Согласно данным неназванных источников, в состав группы могут войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Это предложение рассматривается как потенциальная альтернатива существующему формату G7.

Один из собеседников издания, имевший опыт работы в Белом доме в период первого президентского срока Дональда Трампа, отметил, что сама концепция не вызвала шока среди экспертов. По мнению участников обсуждений, нынешние структуры, вроде G7 и Совета Безопасности ООН, не в полной мере отражают изменившийся баланс сил на мировой арене и появление новых влиятельных игроков.

Как сообщает портал Defense One, идея создания Core5 фигурировала в черновой версии стратегии национальной безопасности США.

Наталья Жирнова