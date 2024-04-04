Максим Мамлыга: «Мы уже давно страна нон-фикшена»

Гость нового выпуска «Книжной полки» — главный редактор литературного медиа БИЛЛИ и книжный обозреватель Максим Мамлыга

Фото: Екатерина Петрова

Последние года четыре мы наблюдаем бум книжных блогеров на самых разных площадках. Но при этом далеко не во всех газетах и журналах есть регулярные книжные рубрики. И даже не во всех лайфстайл-изданиях. Так зачем нужны литературные критики и книжные блогеры? Что они делают и кто их читает? Об этом литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с книжным обозревателем журнала «Правила жизни» и Санкт-Петербургского книжного магазина «Подписные издания» и главным редактором литературного медиа БИЛЛИ Максимом Мамлыгой.

Примаченко, независимые книжные и бестселлеры будущего

Летом 2023 года Максим Мамлыга запустил литературное медиа БИЛЛИ. Оно существует на платформах Telegram и Boosty. Подписчики медиа читают небольшие рассказы от современных русскоязычных авторов, которые пишут их специально для БИЛЛИ. А вот в публичном поле можно найти рейтинги независимых книжных магазинов. И это очень любопытная история. Дело в том, что обычно рейтинги внутри книжной индустрии составляют крупные издательства или федеральные сети книжных магазинов. И их данные кардинально отличаются от того, что попадает в топ-продаж у независимых книжных. Там в принципе нет пересечений. К примеру, лидером продаж уже второй год подряд становятся книги белорусского психолога Ольги Примаченко. При этом ее нет ни в одном списке от независимых книжных.

Максим Мамлыга сказал, что большие российские рейтинги с популярными книгами очень много говорят нам об обществе. «Но если мы говорим о независимых книжных магазинах, то они про то, что нас ждет завтра. Вспомним self-help литературу, это очень долгий тренд. Грубо говоря, к книгам Примаченко страна готовилась давно. Было выпущено много разных изданий в этом направлении. И сейчас ее книги легли на удобренную почву, которая формировалась десять лет», — сказал Максим.

Максим Мамлыга на дискуссии «Реального времени» на Летнем книжном фестивале «Смены» летом 2023 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получается, что аудитория независимых книжных магазинов немного более информирована и в каком-то смысле опережает время. «Возможно, через 10 лет мы увидим в бестселлерах книгу по исторической памяти или волшебный автофикшен», — предположил Максим Мамлыга.

Фикшен vs нон-фикшен

И если общероссийский рейтинг продаж книг дает некую среднюю температуру по больнице, то с независимыми книжными такая история не проходит. Не получается собрать всю информацию вместе и сделать вывод, что в независимых книжных России любят тот или иной жанр. Не получается даже выделить какую-то одну книгу. Дело в том, что в каждом городе это всегда совершенно разные книги. Условно, аудитория казанской «Смены» будет читать нечто совсем отличное от покупателей питерского магазина «Подписные издания». И такая ситуация при сравнении любого российского независимого книжного.

«В нашей культуре литература, чтение и то, о чем пишут, — это прежде всего фикшен или художественная литература. А мы уже давно страна нон-фикшена. Большая часть книг, которую издают и покупают в России, — это нон-фикшен. Но если посмотреть обзоры в крупных и даже маленьких медиа, то большая их часть будет посвящена именно фикшену. Получается, что огромное нон-фикшеновское поле остается неразмеченным и незамеченным. О нон-фикшен книгах практически не пишут, их не рекомендуют. Человек не знает, куда идти за этими рекомендациями. Специальных книжных блогов, в которых пишут именно про нон-фикшен, не так много. А независимые книжные как раз показывают, сколько в России нон-фикшена и какой он», — рассказал Максим Мамлыга.

Литературные обозреватели и книжные блогеры — в чем разница?

Существует устойчивое мнение, что люди, пишущие о книгах в средствах массовой информации, — это профессионалы в отличие от книжных блогеров, на которых часто вешают ярлык любителей. Тут Максим вспомнил об одном из крупнейших книжных событий страны — Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. На нее и журналисты, и блогеры проходят аккредитацию как пресса. Это показывает, что разницы между ними в принципе нет.

«В эпоху новых медиа есть возможность получать мгновенную обратную связь. За счет этого поменялись книжные обзоры тех, кто писал про книги еще давно. Поскольку сейчас они тоже ведут свои книжные блоги. Например, Галина Юзефович не имеет аффиляции с какой-либо институцией. Она сейчас книжный блогер с аудиторией 40 тыс. человек в telegram-канале. Хотя до этого мы знали ее как литературного критика от разных медиа», — аргументирует Максим. А если говорить про дефиниции, то они в первую очередь связаны с самоидентификацией. Есть много людей, которые пишут про книги в медиа и ведут блоги, но предпочитают называть себя именно блогерами. Аналогично с обозревателями.

Кстати, еще не так давно книжного контента не было вообще в информационном поле. И, по словам Мамлыги, именно книжные блогеры переломили эту ситуацию. «Они живо держат связь с аудиторией. Они очень пассионарные, готовы делиться своим мнением и строить сообщество. В этом плане блогеры перевернули ситуацию, за что им большое спасибо. Я часто говорю, что важно соединить человека и книгу. А книжные блогеры сильно влияют на эту проводимость», — добавил Максим Мамлыга.

Кроме этого, блогеры выполняют еще одну важную функцию. Они помогают децентрализовать чтение. То есть человек находит книжный блог, который ведет блогер из одного с ним города. Таких людей собирается несколько, и уже из этого сообщества вырастает книжный клуб. А потом из этих инициатив могут родиться фестивали, независимые книжные магазины и т. д.

Мы разговаривали с Максимом почти час. Успели поговорить об особенностях книжного контента в Татарстане и почему ни у кого, кроме «Реального времени», нет регулярных книжных рубрик. А еще обсудили «внутреннюю кухню» создания контента и поговорили о любимых форматах.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».