В Татарстане поставили ребром вопрос о создании муниципальных УК

Муниципальные управляющие компании могут навести порядок в домах на те деньги, которых «не хватает» коммерсантам

Фото: Реальное время

Претензии татарстанцев к управляющим компаниям и самих УК к собственникам жилья обсуждали на круглом столе в Госсовете Татарстана. Первые традиционно жаловались на непрозрачность платежей и низкое качество услуг, вторые — на нехватку денег для содержания домов. Впрочем, уроженец республики с опытом руководства муниципальной управляющей компанией в соседнем регионе возразил, что средств жильцов вполне достаточно. О проблемах и перспективах в работе управдомов, а также идее руководителей крупных казанских УК ввести новую «норму», по которой для легитимности решений общего собрания собственников дома будет достаточным участия в нем всего 25% владельцев квартир, — в репортаже «Реального времени».

Загадки управления

— К сожалению, никак не находится решение, одинаково удовлетворяющее и собственников имущества многоквартирных домов — жильцов, и управляющие организации, — констатировал член комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Комиссаров, открывая обсуждение проблем ЖКХ. — Управляющие компании взимают дополнительные сборы, протоколы общих собраний зачастую липовые, объясняют некачественное выполнение работ низкими тарифами и недостаточностью собираемых с жильцов средств. Но если посмотреть — порядка 50 тысяч рублей, например, собирается в месяц на уборку мест общего пользования в многоэтажном доме. В иной сфере люди за такую заработную плату работают 8 часов в день 5 дней в неделю, а не несколько часов в неделю!

Он подчеркнул, что жильцы не знают, что конкретно делается в доме на средства, собираемые на техническое содержание дома, а коммерческие управляющие компании, не справляются с задачей поддержания жилых домов в нормативном состоянии, «так как их главная цель — увеличение прибыли, а не забота о комфорте жильцов». И что в большинстве УК отсутствуют собственные специалисты, необходимые для качественного обслуживания домов, а на претензии собственников дома вместо устранения проблем они отвечают отписками, а «дом разваливается, становится аварийным».

— Система формирования тарифов [на ЖКУ] — вообще загадка! — продолжил Комиссаров. — Из года в год мы пишем, что жильцы должны видеть абсолютно все цифры, чтобы была возможность проверить корректность начислений, но они остаются в полном неведении, куда уходят деньги. Ситуация усугубляется сложностью и непрозрачностью системы формирования тарифов… Это как нужно намудрить с формулой расчетов за отопление, чтобы проверить правильность расчетов было практически невозможно!

«Жильцы должны видеть абсолютно все цифры, чтобы была возможность проверить корректность начислений, но они остаются в полном неведении, куда уходят деньги». Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Комиссаров предложил пересмотреть подход к формированию тарифов, сделать их более простыми и понятными для всех участников процесса: «Мы не можем позволить, чтобы эта запутанная система продолжала существовать, создавая почву для злоупотреблений и недовольства среди граждан. Необходимо разработать эффективные механизмы контроля за деятельностью управляющих компаний и ввести строгие санкции за нарушение свободы».

Концессия как спасение

Сместить акценты в пользу УК попытался замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов. Он сообщил, что на 1 ноября 2025 г. задолженность за ЖКУ в республике превышала 10,1 млрд рублей, заметив, что копилась она за счет недобора платежей с 2006 года — почти 20 лет. А вот текущие показатели платежной дисциплины, за январь — октябрь 2025 г., так же как и среднегодовые, как оказалось, выглядят вполне удовлетворительно: 99,2 и 99,3% счетов оплачены.

Салихов предложил меры, которые помогли бы, по его мнению, помочь УК более эффективно взыскивать долги, что сейчас стало затруднительным из-за роста госпошлин — «вернуться к вопросу об освобождении от госпошлины предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, либо о постоплате государственной пошлины при подаче исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги».

— Недобор платежей населения и, как следствие, нехватка денежных средств в отрасли являются одной из причин неудовлетворительного состояния коммунальной инфраструктуры, — заявил он. — В Республике Татарстан протяженность инженерных сетей превышает 27,7 тыс. километров, и примерно треть из них — 9,4 тыс. километров — нуждается в замене. В замене нуждаются более 5,8 тыс. километров сетей водоснабжения, что составляет около 30% от их общей протяженности, более 2 тыс. километров сети водоотведения, или 40% от всех канализационных сетей, и более 1,5 тыс. километров сети теплоснабжения — порядка 43% теплопроводов.

Рассказав о финансировании ремонта сетей из средств федеральных целевых программ и республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, замминистра заявил, что «только бюджетными средствами невозможно ремонтировать все изношенные сети — необходимо привлечение внебюджетных источников финансирования». И плавно подвел разговор к теме инвестпрограмм и необходимости заключения концессионных соглашений.

— Концессионные соглашения являются единственным способом для муниципалитетов организовать предоставление коммунальных услуг силами частных организаций и инструментом привлечения инвестиций, — заявил Салихов.



«Концессионные соглашения являются единственным способом для муниципалитетов организовать предоставление коммунальных услуг силами частных организаций». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Салихов сообщил, что в 2025 году в республике заключены пять концессионных соглашений по передаче объектов водоснабжения и водоотведения — четыре в Лаишевском районе и одно в Агрызском. И добавил, что раис Татарстана согласовал проект концессионного соглашения по передаче объектов водоотведения в Сабинском районе.

— До настоящего времени вопрос передачи объектов по концессионным соглашениям не решен в 30 муниципальных образованиях, — отметил Салихов. — По информации, представленной муниципальными образованиями, планируется передача еще 2 169 объектов. Но в малых населенных пунктах этот механизм не работает. Поэтому министерством было предложено разрешить передачу коммунальных объектов в населенных пунктах численностью до 2 тысяч человек по договорам аренды. Это позволит обеспечить процесс оказания коммунальных услуг в сельских поселениях и малых городах силами частных обслуживающих организаций, сохранив возможность реконструкции переданных объектов за счет бюджета.

На сегодняшний день инициативу, однако, не поддержали — серьезной проблемой при заключении концессионных соглашений, признал Мазит Салихов, стало отсутствие квалифицированных кадров как у организаций, желающих взять сети в концессию, так и у передающей стороны.

До 2030 года в РТ необходимо заменить 2 040 лифтов. Реальное время / realnoevremya.ru

Говоря об итогах и дальнейших планах капремонта жилого фонда, замминистра выделил серьезную проблему: до 2030 года в РТ необходимо заменить 2 040 лифтов, но на спецсчетах многих домов, где лифты вот-вот выработают свой срок, нет денег на новые подъемники.

Замминистра кратко охарактеризовал и результаты «мусорной реформы»:

— За 11 месяцев 2025 года образованно 1,359 млн тонн твердых коммунальных отходов. Направлено на переработку 369 тыс. тонн, исполнение плана составляет 2,6% при плане 21%. Направлено на утилизацию 156 тысяч тонн, исполнение плана 11% при плане 4%. Также направлено на захоронение 1 миллион 190 тысяч тонн. Для достижения к 2030 году целевых показателей необходимо создание современной эффективной инфраструктуры, а именно объектов обработки, утилизации, размещения, обезвреживания ТКО. Создание инфраструктуры влечет существенные финансовые вложения. В действующих экономических условиях бюджетных субъектов Российской Федерации средств на создание инфраструктуры нет, равно как нет и инвесторов, готовых вложить собственные средства.

«Кто лучше частника посчитает денежку?»

Глава республиканской Госжилинспекции Александр Тыгин начал выступление с опровержения слов Александра Комиссарова о том, что управляющие компании доводят жилые дома до аварийного состояния — он заявил, что в ГЖИ поступает в 2,5 раза меньше обращений, чем в некоторых других субъектах.

Он похвалил перевод собраний собственников МКД в электронную сферу — в ГИС ЖКХ, что, по его мнению, будет способствовать честному проведению голосований: «Это совершенно верная система». А потом сообщил о ежегодном росте количества жалоб от жителей Казани и Набережных Челнов на 5%, рассказал об увеличении общего объема наложенных на УК и их руководителей штрафов на 128,7% (15,5 млн рублей в 2025 году против 12 млн в 2024-м). Привел в пример казанскую УК «Уютный дом», которая, с его точки зрения, очень хорошо справляется со своими задачами.

«Только жильцы принимают решение, кто управляет». Инна Серова / realnoevremya.ru

Когда дело дошло до выступлений других участников круглого стола, руководитель ГЖИ Татарстана очень эмоционально вступил в спор с коммунистами. Он, к примеру, решительно возразил против использования фразы «дома отдают УК»:

— Только жильцы принимают решение, кто управляет! Жильцы голосуют, я без всяких шуток! Как понять «отдать»? Кто будет отдавать? Что, значит, это решение примет власть, что ли? На каком основании? Это же превышение полномочий!

Не убедили его и утверждения приглашенных на совещание активистов о том, что собрания при передаче домов УК по всем требованиям закона не проводились. Позднее Тыгин все же признал, что у коммерсантов есть интерес, довлеющий над интересами собственников домов:

— Мы, к сожалению, видим, что все, что связано с государственной формой управления, не соответствует эффективности управления. Когда рынка не было, все управлялось Госпланом. Мы уже это наблюдали с вами в Советском Союзе. У Госплана есть свой эффект. Но вот кто лучше частника посчитает денежку? Да, там есть перегиб, они слишком хорошо считают, про прибыль хорошо думают. Нам надо искать золотую середину.

«Не надо думать, что мы только сидим и воруем!»

На круглом столе выступили два руководителя крупнейших казанских УК — гендиректор «Уютного дома» Ренат Ахметзянов и гендиректор УК Вахитовского района Ленар Кашафутдинов. Оба предложили для улучшения ситуации понизить порог для принятия решений на общих собраниях МКД: количество участников — до 25% собственников, принятие решений — простым большинством голосов.

Они пожаловались, что собственники не принимают предложения дополнительно вкладываться в ремонт и содержание своих домов.

Гендиректор «Уютного дома» Ренат Ахметзянов и гендиректор УК Вахитовского района Ленар Кашафутдинов пожаловались, что собственники не принимают предложения дополнительно вкладываться в ремонт и содержание своих домов. Инна Серова / realnoevremya.ru

Еще они напомнили, что более трех десятилетий назад государство передало дома собственникам без надлежащего ремонта — дескать, это ощущается до сих пор.

— Не надо думать, что мы только сидим и воруем! — подвел черту под выступлением Ленар Кашафутдинов.

Государство — это плюс!

О том, что проблему качества управления МКД можно решить, как раз передав их под управление госкомпаний, заявил член Экспертного совета при комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», бывший директор ижевского МУП «Спецдомоуправление», уроженец Казани Ленар Фаттахов. Он перечислил плюсы такого способа управления МКД:

отсутствие коммерческой тайны, прозрачность финансовой деятельности;

подконтрольность органам власти, надзорным органам;

отсутствие угрозы банкротства и ликвидации УК с последующим «исчезновением» собранных с жильцов средств;

уход от серого рынка труда;

возможность брать под управление проблемные с точки зрения финансирования ремонта и содержания дома.

О том, что проблему качества управления МКД можно решить, как раз передав их под управление госкомпаний, заявил Ленар Фаттахов. взято с сайта Госсовета РТ

Фаттахов подчеркнул: в сегодняшних экономических условиях растет опасность банкротства частных УК, в них также растет дефицит квалифицированных кадров, а на фоне того, что в стране активно ведется борьба с серым рынком труда, многие частные УК рискуют обанкротиться, а в итоге пострадают жильцы, находящихся в их управлении домов, — они окажутся без ремонта, без уборки снега зимой и так далее.

— Я принимал такие «тяжелые» дома, — сказал он. — И мы могли эти дома забирать. Мы запрашивали субсидии, суммы, не скажу, что большие — 3-4 миллиона рублей. И мы справлялись. На сегодняшний день я не вижу альтернативы муниципальным предприятиям. Не каждая управляющая компания захочет прийти и сказать: мы готовы взять на себя ответственность. Ведь куда идет народ, если УК банкротится? Он идет не к банкроту, он идет к власти, а если власть не подготовлена к таким ситуациям, как сегодня, страдает опять-таки народ.

Как раз сейчас, напомнил Фаттахов, на федеральном уровне появилась инициатива — дать право регионам создавать муниципальные управляющие компании.

«Средств, что собираются, достаточно!»

На вопрос «Реального времени», считает ли Ренат Ахметзянов возможным для госкомпаний управлять домами, исходя из собираемых на сегодня с жильцов средств — без увеличения платежей — Ленар Фаттахов ответил утвердительно:

— Тех средств, что собираются, достаточно! Их будет хватать, потому что прозрачность в расходовании будет. Я, конечно, говорю это на примере своего опыта и не могу за всю Россию сказать. Но опыт такой у нас есть.

Фаттахов в разговоре с изданием подчеркнул, что у муниципальных органов, в связке с которыми работают муниципальные УК, есть возможность решать проблемы ЖКХ, поскольку руководство города несет за это ответственность. При этом, заметил он, очень важно, что проблемы дома решаются сразу, без судебных тяжб.

Ренат Ахметзянов считает возможным для госкомпаний управлять домами, исходя из собираемых на сегодня с жильцов средств. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— А главное, я вижу, что в будущем есть большие риски банкротства для частных УК, потому что финансовые сложности есть как у населения, так и у государства, — указал на еще одно важное обстоятельство собеседник издания. — Сейчас еще серьезнее будут контролировать денежные потоки. В управляющей компании, где 50—60 домов, официально может работать один человек, максимум два-три. Если быть здравым и понимающим, можно прийти к выводу, что деньги как-то выводятся, потому что дома обслуживают. Но если сейчас пойдет обеление бизнеса, тотальный контроль, они просто не смогут вытаскивать эти деньги. Соответственно, они будут нагрузку перекладывать на население. И это будет повышать тарифы на коммунальные услуги, на обслуживание, на содержание домов.

Есть компании, сказал он, которые вообще ничего не делают — 5-6 лет собирают деньги, но инфраструктуру дома не обновляют, а потом исчезают — и денег нет. А в муниципальной УК объем поступлений платежей будет, заключил спикер.