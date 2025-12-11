За ночь из Казани вывезли 5 тонн снега

Для расчистки дорог было задействовано 187 единиц специализированной техники

Фото: Артем Дергунов

В ночь на 11 декабря коммунальные службы Казани активизировали работу по ликвидации последствий сильного снегопада и образования гололеда. Для расчистки дорог было задействовано 187 единиц специализированной техники, сообщает мэрия города.

За ночное время работникам удалось вывезти с городских дорог 5 тонн снега. После механической очистки проезжей части специалисты использовали более 214 тонн реагента и около 600 тонн песко‑соляной смеси.

Напомним, что в Казани хотят открыть первый газовый снегоплавильный пункт. Его планируют создать в микрорайоне «Салават купере». Какова обстановка в городе сегодня после долгожданного снегопада — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова