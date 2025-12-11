За день с дорог Казани вывезли 385 тонн снега и обработали дороги реагентами
Для выполнения задач задействовали 263 рабочих и 150 единиц спецтехники
За текущий день с улиц Казани на снегоплавильные пункты было вывезено 385 тонн снега. Для выполнения задач по расчистке дорог задействовали 263 рабочих и 150 единиц спецтехники.
Коммунальные службы провели обработку проезжей части противогололедными материалами. Согласно данным комитета внешнего благоустройства, на улицы города было нанесено 99,5 тонны реагента и 35 тонн песко‑соляной смеси.
Напомним, что активная фаза борьбы со снегопадом и гололедом началась еще в ночь на 11 декабря — тогда на дорогах Казани работали 187 единиц техники. Рабочие успели вывезти 5 тонн снега.
