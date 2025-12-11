В Казани 17 декабря пройдет IV сессия Казгордумы: в повестке — бюджет и налоговые изменения

Заседание начнется в 10:00 мск

Фото: Айдар Раманкулов

В среду, 17 декабря, в 10:00 в Казанской ратуше начнется IV сессия Казгордумы пятого созыва. Депутаты рассмотрят круг вопросов, затрагивающих ключевые сферы городского управления — от налогообложения и бюджета до контроля за муниципальным имуществом и ЖКХ.

В центре внимания окажется проект бюджета Казани на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов. Депутаты обсудят поправки в решения о земельном налоге и налоге на имущество физлиц. Еще один пункт повестки — корректировка «Правил землепользования и застройки города Казани».

Среди прочих вопросов — внесение изменений в положения о муниципальном контроле в различных сферах: лесном, жилищном, земельном контроле, а также в области теплоснабжения и благоустройства.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Кроме того, на сессии планируется рассмотреть:

изменения в системе оплаты труда муниципальных служащих — в части должностных окладов, ежемесячных и дополнительных выплат;

поправки в работу МКУ «Финансовое управление исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и Управления жилищной политики;

прогнозный план приватизации муниципальной собственности на 2026—2028 годы;

итоги работы городской Думы за IV квартал 2025 года и план работы на 2026 год.

19 ноября в Казани состоялась внеочередная III сессия Казгордумы пятого созыва. На ней рассмотрели формирование избирательных комиссий и корректировку работы муниципального учреждения культуры. Кроме того, обсудили изменения в границах территориальных общественных самоуправлений «Вознесенское» и «Союз офицеров».

Рената Валеева