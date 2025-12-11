В Татарстане третий раз за день ввели режим беспилотной опасности
В первый отрезок он длился более восьми часов, во второй — 1,5 часа
В Татарстане третий раз за день ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.
Ранее этот режим уже вводили с 1:43 до 10:10 мск, потом — с 10:43 до 12:11 мск. В 10:31 мск аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск воздушных судов.
Росавиация не сообщала о введенных ограничениях для аэропорта, однако они действуют в Чебоксарах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».