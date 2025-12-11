В Татарстане третий раз за день ввели режим беспилотной опасности

В первый отрезок он длился более восьми часов, во второй — 1,5 часа

В Татарстане третий раз за день ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее этот режим уже вводили с 1:43 до 10:10 мск, потом — с 10:43 до 12:11 мск. В 10:31 мск аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск воздушных судов.

скриншот приложения МЧС

Росавиация не сообщала о введенных ограничениях для аэропорта, однако они действуют в Чебоксарах.

Рената Валеева