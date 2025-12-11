В Татарстане через 1,5 часа отменили режим беспилотной опасности

Его вводили второй раз за день

В Татарстане через 1,5 часа отменили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.

Напомним, что режим вводили второй раз за день в 10:43, в первый раз он действовал с 1:43 до 10:10 по мск.

скриншот приложения МЧС

Напомним, что в Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту, сообщает Росавиация. Запрет на полеты вводили в 10:31 по мск. Из-за ограничений в казанском аэропорту отменяют рейсы в Москву. Помимо этого на прилет также отменены два рейса — с вылетом из Москвы в 10:00 и в 12:30 по мск.

Наталья Жирнова