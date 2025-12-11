Новости общества

В Татарстане пересмотрят концепцию национальной политики

15:15, 11.12.2025

В новой редакции Стратегии государственной нацполитики РФ расширены разделы, касающиеся системы образования и молодежной политики

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане начнется работа по актуализации концепции государственной национальной политики, корректировке профильных госпрограмм и разработке плана реализации Стратегии нацполитики РФ. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов по итогам заседания Совета при раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Ключевое внимание будет уделено вопросам защиты, поддержки и развития русского языка, а также сохранению и развитию татарского языка и культуры. Минниханов подчеркнул, что эта работа должна охватывать и языки, и культуры других народов, проживающих в республике.

взято с сайта tatarstan.ru

В новой редакции Стратегии государственной национальной политики РФ существенно расширены разделы, касающиеся системы образования и молодежной политики. План реализации стратегии в Татарстане должен будет отразить:

  • задачи по воспитанию подрастающего поколения;
  • развитие национальных видов спорта;
  • формирование и продвижение туристических маршрутов и экскурсионных программ, направленных на популяризацию этнокультурного многообразия страны.

Минниханов призвал активнее вовлекать в эту работу профильные министерства и ведомства, а также представителей национально‑культурных и религиозных объединений республики.

Правительство Татарстана занято подготовкой новой государственной программы, целью которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение культурно-языковых традиций и формирование единой общероссийской гражданской идентичности.

Рената Валеева

