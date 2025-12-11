Число обращений к «Итогам года с Владимиром Путиным» близится к миллиону

Наиболее популярным способом обращения стали телефонные звонки — их насчитали 347 тысяч

Фото: Дарья Пинегина

За неделю сбора вопросов к большой пресс‑конференции и совмещенной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным организаторы получили большое количество обращений. Согласно данным, опубликованным в официальном канале Кремля в Maх, в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 868 981 обращение.

Наиболее популярным способом обращения стали телефонные звонки — их насчитали 347 тысяч. Напомним, что сама трансляция запланирована на 19 декабря — она начнется в 12:00 по мск. В ходе эфира президент ответит на наиболее актуальные вопросы граждан.

Ранее сообщалось, что на «Итоги года» с Владимиром Путиным пригласили иностранных журналистов. Состав модераторов пресс-конференции обычно становится известен непосредственно перед началом мероприятия.

Наталья Жирнова