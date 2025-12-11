Новый законопроект может усилить ответственность регионов за детский отдых

Согласно документу, подготовленному для внесения в парламент, оздоровительные компании получат особый правовой статус

Фото: Артем Дергунов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с группой депутатов подготовил к внесению в парламент законопроект, направленный на улучшение организации детского отдыха. Инициатива призвана повысить безопасность и качество оздоровительных мероприятий для детей, передает ТАСС.

Согласно документу, детский отдых получит особый правовой статус. Важнейшее новшество — введение персональной ответственности глав регионов за подготовку и проведение детских оздоровительных кампаний. Авторы законопроекта рассчитывают, что такая мера обеспечит более внимательное отношение руководителей субъектов РФ к этому направлению работы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Законопроект также предусматривает изменения в составе межведомственных комиссий: в них войдут представители региональных органов здравоохранения.

В Госдуме отмечают, что вопрос детского отдыха остается одним из ключевых приоритетов. Парламент ведет постоянную работу с регионами в рамках Совета законодателей, а также взаимодействует с правительством РФ в ходе «правительственных часов».

Напомним, ранее Володин предложил организовать круглогодичный детский отдых в России, а «Главстрой» инвестирует 380 млн рублей в развитие детских лагерей Татарстана.

Наталья Жирнова