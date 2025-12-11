Власти Марий Эл ищут покупателей локальной госаптеки в Татарстане

Стоимость лота начинается с 2,6 миллиона рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл сообщило о предстоящей продаже пакета акций акционерного общества «Аптека №26». Лот представлен всеми акциями предприятия — это 422 штуки, составляющие 100% уставного капитала общества. Эти акции принадлежат правительству республики и выставлены на аукцион в электронной форме.

Продажа назначена на 19 января 2026 года. Минимальная стартовая цена лота установлена в размере 2 651 000 рублей с учетом налога на добавленную стоимость.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в России сохраняется высокое доверие к традиционным аптекам — приобретать лекарства в них предпочитают 73% покупателей. Но наблюдается и тренд на цифровизацию: каждый четвертый — 27% — использует онлайн-инструменты, сообщают аналитики «ЮMoney» и «СберСтрахования».

Дмитрий Зайцев