Роман Сенчин: «Мы до сих пор не преодолели «девяностые»

Писатель Роман Сенчин представил свой новый сборник рассказов «Девяностые»

Фото: Виталий Рейслер / Предоставлено пресс-службой «Редакции Елены Шубиной»

«Девяностые» у нас были одни, но у каждого очень разные. Сегодня этот странный и болезненный период в истории страны переосмысляется и оценивается. Что же тогда произошло? Было это десятилетие благом или катастрофой? Этими вопросами задаются и писатели. Причем очень разные. За последние несколько лет вышла не одна книга от молодых авторов, чье детство прошло в декорациях «девяностых». Писателю Роману Сенчину было двадцать, когда развалился Советский Союз и страна встала на демократические рельсы. Тогда он уже писал рассказы. И вот в конце марта в издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышел его очередной сборник, посвященный этому странному десятилетию.

Три десятилетия страны в 30 рассказах

На презентации Роман Сенчин представил не только сборник рассказов «Девяностые», но и всю трилогию, в которую также вошли сборники «Нулевые» и «Десятые». Эти рассказы Сенчин писал тридцать лет. Каждый сборник состоит из произведений, написанных за десятилетие именно в то время, которым они называются. А каждый рассказ отражает один год. Итого получилось 30 рассказов.

Идея таких сборников появилась у Романа Сенчина сама собой. Поскольку он в основном пишет короткую прозу, в том числе и повести, то в целом набралось порядка двухсот произведений. Появилось желание их переиздать. «Три года назад я предложил Елене Шубиной опубликовать сборник «Нулевые», написанные как раз в «нулевые». К моему удивлению, она согласилась. Название ей тоже понравилось», — рассказал Роман Сенчин.

Презентация новой книги Романа Сенчина «Девяностые» в Доме Ростовых в Москве. Виталий Рейслер / Предоставлено пресс-службой «Редакции Елены Шубиной»

Предисловие к первому сборнику трилогии написал литературный критик и историк Сергей Беляков, который когда-то был оппонентом Сенчина, да и в целом критиком нового реализма. «Потом то ли я, то ли он изменился. Мы стали не только хорошими приятелями, но и в какой-то мере товарищами», — добавил Сечин про Белякова.

«В тексте более-менее отражался год написания»

Тираж первого сборника «Нулевые» довольно быстро продался, тогда Роман Сенчин предложил «Редакции Елены Шубиной» еще два сборника — «Десятые» и «Девяностые». С последней книгой у писателя было много работы. В первую очередь из-за того, что большинство написанных произведений не были оцифрованы, а что-то пришлось переписывать.

Автограф-сессия Романа Сенчина. Виталий Рейслер / Предоставлено пресс-службой «Редакции Елены Шубиной»

Помимо того, что нужно было все эти рассказы напечатать, предстояло еще выбрать из них только десять, которые будут максимально отражать десятилетие. «Во-первых, я выбрал тексты, которые получили не так много критики в свое время. В широком смысле. То есть рассказы, у которых было мало отзывов. Недозамеченные. Во-вторых, в «девяностые» как человек увлекающийся я много писал о художниках и о рок-музыкантах. Мне нравилось несколько текстов, написанных в 1995—1997 годах, но многим из этого пришлось пожертвовать, чтобы разнообразить сборник. В основном я отталкивался от того, чтобы в тексте более-менее отражался год написания. В общем, я не хотел, чтобы были повторы и слишком абстрактные вещи», — рассказал Сенчин о процессе отбора рассказов.

«Летописец эпохи»

Внезапно в середине презентации модератор передала слово писателю, журналисту, ведущему программы «Открытая книга» и депутату Госдумы Сергею Шаргунову. В 2018 году Роман Сенчин стал его помощником, когда Шаргунов выдвигался от КПРФ. Шаргунов поблагодарил всех присутствующих и рассказал свою историю взаимоотношений с творчеством Романа Сенчина.

Писатель, журналист, ведущий программы «Открытая книга» и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Виталий Рейслер / Предоставлено пресс-службой «Редакции Елены Шубиной»

«Эта книга состоит из текстов, написанных в «девяностые», тогда я и познакомился с Романом. Он был одним из первых, кто стал летописцем эпохи. Нонконформист еще в советские времена, он оставался таким же независимым, свободным человеком внутри «девяностых». Это нас тоже роднило. Потому что это было время романтики, идеализма. Что очень круто в Романе? Он никогда не стремится к конформизму или выгоде, а просто пишет так, как чувствует. И при этом пытается запечатлеть болезненные проявления реальности по горячим следам. Его рассказы были перпендикулярны настроениям как мейнстрима, так и, собственно, любой из тусовок, потому что Роман Сенчин — одинокий волк. Это остается с ним и сейчас, достаточно почитать его нынешнюю прозу. Это смело, свободно и очень независимо. Как и должен писать настоящий русский писатель», — поделился Шаргунов.

«Девяностые» без новых русских

Трилогия задумывалась задолго до того, как «выстрелила» в литературе тема «девяностых». И по счастливой случайности Сенчин попал в тренд. Писатель отметил, что года четыре назад вышло почти одновременно несколько книг про 1980-е. Об этом написал сам Сенчин, а также Шамиль Идиатуллин и Алексей Варламов. По этому поводу даже собрали круглый стол, чтобы обсудить такой повышенный интерес к тому периоду истории страны.

Репортаж о презентации книги Алексея Варламова «Одсун» читайте здесь.

Книги Романа Сенчина. Виталий Рейслер / Предоставлено пресс-службой «Редакции Елены Шубиной»

«Что-то летает в воздухе, что заставляет вернуться туда, посмотреть, что там было. Узнать, откуда началось то, что расцвело теперь. К сожалению, мы до сих пор не преодолели «девяностые», — добавил Роман Сенчин.

Кстати, из новой книги писатель специально убрал истории про «новых русских», но, по его мнению, все равно «получилась довольно неприглядная картина разложения и ежедневного хищничества».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».