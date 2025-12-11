Ситуация в аэропорту Казани находится на контроле у транспортной прокуратуры

Причиной стали введенные ограничения на использование воздушного пространства

Фото: Максим Платонов

11 декабря 2025 года в аэропорту Казани, как и в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары и Уфы, зафиксированы задержки вылетов рейсов. Причиной стали введенные ограничения на использование воздушного пространства.

Для защиты прав пассажиров Приволжская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. К работе подключились Куйбышевская, Нижегородская, Татарская и Уфимская транспортные прокуратуры. В казанском аэропорту, наравне с другими затронутыми воздушными гаванями, развернуты мобильные приемные для пассажиров.

В 11:38 по мск в Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

Наталья Жирнова