Bloomberg: Орбан может сменить пост премьера на президентский

Он может инициировать конституционную реформу

Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан изучает возможность перехода на пост президента страны с одновременным расширением президентских полномочий. Такой шаг, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, призван обеспечить политическое влияние Орбана вне зависимости от итогов парламентских выборов, запланированных на апрель.

Согласно информации агентства, в случае угрозы поражения на выборах (в ряде опросов партия «Фидес» отстает от оппозиции с двузначным разрывом) Орбан может инициировать конституционную реформу. Ее цель — трансформировать преимущественно церемониальную роль президента в ключевой центр принятия решений.

Источники Bloomberg связывают возобновление дискуссий об усилении президентского поста с ноябрьской встречей Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Косвенным свидетельством подготовки к возможной реформе называют недавнее одобрение венгерским парламентом законопроекта от «Фидес», усложняющего процедуру отстранения президента от должности.

Орбан находится у власти в Венгрии 25 лет — с 29 мая 1998 года, с перерывом в один срок. Он впервые стал премьер-министром в возрасте 35 лет. С 2002 по 2010 год после поражения на выборах Орбан находился в оппозиции. С 2010 по 2014 вернулся к власти с подавляющим большинством в парламенте, где изменил конституцию страны. В 2014 году Орбан переизбрался на второй подряд срок после 2010 года. В 2018 году он победил на третьих выборах подряд. В 2022-м Орбан в пятый раз победил на парламентских выборах и продолжает управлять страной.

Рената Валеева