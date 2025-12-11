К воскресенью температура в Татарстане опустится до минус 15 градусов
По данным Гидрометцентра республики, температурный фон уже существенно понизился
После длительного периода аномально теплой погоды в Татарстане наступает период нестабильной погоды. По данным Гидрометцентра республики, температурный фон уже существенно понизился, приблизившись к норме и местами опустившись ниже нее, а прошедшие сутки принесли первый снежный покров.
В ближайшие дни погодные условия в регионе будут формироваться под влиянием северного циклона. Это означает, что жителей Татарстана ожидают резкие колебания атмосферного давления и температуры воздуха. Возможны кратковременные потепления до 0 градусов и слабоположительных значений. На дорогах сохранится и местами усилится гололедица.
- 12 декабря, в пятницу, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Местами прогнозируются метели и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15—17 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... -7˚, днем повысится до +1... -4˚.
- 13 декабря, в субботу, через республику пройдет холодный атмосферный фронт. В течение суток ожидается мокрый снег, переходящий в снег, местами с метелью и сильным ветром 15—18 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью и утром составят -4... -9˚, максимальные днем -2... -7˚.
- 14 декабря, в воскресенье, Татарстан окажется в тыловой части циклона, с северными, северо-западными воздушными потоками в регион начнет поступать холодный воздух северных широт. Ночью и днем температура воздуха опустится до -10... -15˚. Также пройдет снег, в отдельных районах сохранятся метели и сильный ветер до 18 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 15—16 декабря, сохранится морозная погода с небольшим снегом. Температуры воздуха будут в основном держаться в пределах -10... -17˚.
