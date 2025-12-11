Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

В ходе беседы президент России подтвердил поддержку курса правительства Венесуэлы под его руководством

Фото: Михаил Захаров

Президенты России и Венесуэлы — Владимир Путин и Николас Мадуро — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Переговоры прошли в русле Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, вступившего в силу в ноябре, сообщили в Кремле.

В ходе беседы Путин подтвердил поддержку курса правительства Венесуэлы под руководством Мадуро. Российский лидер подчеркнул, что РФ солидарна с венесуэльским народом и одобряет усилия властей страны, направленные на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях усиливающегося внешнего давления.

Лидеры двух государств подтвердили готовность к углублению взаимодействия по широкому кругу направлений. В числе приоритетных сфер — торговля, экономика, энергетика, финансы, а также культура и гуманитарное сотрудничество. Стороны выразили настрой на последовательную реализацию совместных проектов, которые укрепят двусторонние связи и будут способствовать устойчивому развитию обеих стран.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В связи с истечением срока 29 ноября Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что «все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми» должны считать «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым».

В ответ на требование Трампа Мадуро выразил готовность покинуть страну с членами семьи при условии «полной юридической амнистии, включая отмену всех американских санкций». Мадуро также якобы потребовал прекращения в Международном уголовном суде касающегося его разбирательства и отмены санкций США в отношении 100 венесуэльских должностных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Трамп «отверг большую часть» требований Мадуро.

Рената Валеева