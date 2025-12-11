Герасимов объявил об освобождении населенных пунктов Кучеровка и Куриловка

Соответствующее заявление было сделано на совещании по ситуации в зоне СВО

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении населенных пунктов Кучеровка и Куриловка. Соответствующее заявление было сделано на совещании по ситуации в зоне СВО, проходившем в режиме видеоконференции.

«Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка», — цитирует Герасимова пресс-служба.

Отмечается, что информация о взятии Кучеровки, примыкающей к восточной окраине Купянска, поступала еще 7 декабря. Тогда сообщалось, что этот населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Запад».

Помимо этого, Минобороны также проинформировало о завершении освобождения населенного пункта Лиман в Харьковской области.



Рената Валеева